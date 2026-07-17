FuPa-Sommercheck: MTV Hesedorf II

– Foto: Jörg Struwe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Christian Schlüter vom MTV Hesedorf II unsere Fragen.

Trotzdem haben wir (wieder einmal) ein paar Baustellen, die wir mit in die neue Saison nehmen. Zum einen hat unsere eigentlich sehr stabile Defensive in einigen Spielen erhebliche Probleme gehabt; wir haben allein dreimal fünf und einmal vier Gegentore kassiert – mithin fast 50 % unserer Gegentreffer in nur vier Spielen. Auch stellen wir fast schon traditionell einmal mehr den schwächsten Angriff der Liga. Diese fehlende Durchschlagskraft resultierte in meinen Augen auch in einer spielerischen Rückentwicklung. Haben wir am Anfang der Saison noch – etwa gegen Hipstedt – wirklich gute Vorträge mit dem Ball gezeigt, fiel uns dies zunehmend schwerer. Auch sind wir in besagten Spielen mit der Gegentorflut leider häufig für eigene Fehler im Spielaufbau hart bestraft worden. Dies hat unser Vertrauen in die eigene Stärke und Spielfähigkeit wohl wenigstens unterbewusst untergraben und führte dazu, dass wir den spielerischen Ansatz zunehmend verlassen haben und unsere Spiele eher „dreckig“ gewonnen haben. Als Mannschaft mit dem Anspruch, auch fußballerische Lösungen zu finden, hat dies für viel Frust in den eigenen Reihen gesorgt. Wir hoffen, dass wir einer solchen Negativspirale in dieser Saison entgehen können.

Unzufriedener, als man es vielleicht auf den ersten Blick erwarten würde. Zwar haben wir uns platzierungstechnisch im Vergleich zur Vorsaison verschlechtert, mit 24 Punkten aus 22 Spielen aber im 5-Jahres-Vergleich für unsere Verhältnisse gut abgeschnitten. Auch defensiv haben wir uns als „Best of the Rest“ die drittbeste Defensivleistung sichern können. Dass dies wiederum nur zum drittletzten Platz gereicht hat, zeigt auch, wie unglaublich eng die Liga in der letzten Saison war. Es hat in jedem Spiel eine Menge Spaß gebracht, auf dem Feld zu stehen, da kein Ausgang im Vorfeld bereits klar war und in jedem Duell Nuancen entschieden haben.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Das ist eine spannende Frage, die sich noch nicht abschließend beantworten lässt. Eine wirkliche Bewegung mit externen Zu- und Abgängen ist ausgeblieben. Jedoch haben wir in unserer Kreisligamannschaft ein neues Trainerteam, das auch einige unserer Spieler mit in die Vorbereitung genommen hat. Daher wird sich erst zum Abschluss der Vorbereitung zeigen, mit welchem Kader wir dann verlässlich in der Saison planen können. Da wir aber ohnehin einen hervorragenden Support zwischen den Mannschaften in Hesedorf pflegen, bereitet mir dies keine schlaflosen Nächte, sondern ich freue mich, dass die Leistungen der Jungs gewertschätzt werden. Denn ich bin gleichzeitig sicher, dass wir in der Saison sowohl im Training als auch in den Pflichtspielen personell sehr gut aufgestellt sein werden – erst einmal unabhängig davon, wer dann konkret bei uns im Kader steht.

Eine echte Bereicherung ist darüber hinaus Lennart Blendermann. Unser langjähriger Kapitän tritt fußballerisch etwas kürzer und ist damit wieder vollwertiges Mitglied unserer Mannschaft. Auch Jan-Lucas Grimm absolviert dieser Tage nach langer Verletzungspause wieder erste Testspiele und steht uns zur neuen Saison zur Verfügung. Verlassen hat uns nach seinem Engagement ab der Winterpause Ronald Eckhoff, der als Mitglied des Trainerstabs fungierte.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Das sportliche Ziel muss wohl eindeutig der Klassenerhalt sein. Unsere Liga umfasst in diesem Jahr nur zehn Mannschaften und ich bin sowohl von den sportlichen Qualitäten des Aufsteigers aus Wörpetal überzeugt, als auch sicher, dass der FC Ostereistedt/Rhade II, der schon im letzten Jahr eine erfreuliche spielerische Linie verfolgte, resultierend aus einigen Neuzugängen im Gesamtverein, eine noch schlagkräftigere Truppe auf den Rasen bringen wird. Alle anderen Mannschaften haben ihre Qualitäten ebenfalls hinlänglich unter Beweis gestellt. In den erwartbar engen Spielen wird es wichtig sein, dass wir Kaltschnäuzigkeit und Gier auf Tore ausstrahlen, um sie am Ende auch ziehen zu können – zwei Merkmale, die uns, wie vorab bemerkt, bisher eher abgegangen sind.

Die Trainingsarbeit wird daher ganz klar auf offensiven Elementen liegen und ich hoffe, dass einige Spieler individuelle Fortschritte in der Entscheidungsfindung und dem Verwerten von Torchancen machen werden. Kurz zusammengefasst: Unser Ziel muss es sein, nicht den schwächsten Angriff der Liga zu stellen, denn in diesem Fall müssen wir nicht fürchten, die Klasse nicht zu halten.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Es bleibt dabei – auch wenn es in der Relegation gegen eine sehr starke Sottrumer Mannschaft nicht gereicht hat –, dass der SV Anderlingen II eine unglaubliche individuelle Qualität im Kader hat und hier sicherlich noch junge Spieler nachkommen werden. Von deren Fähigkeiten durften wir uns im letzten Saisonspiel schon ein erstes Bild machen. Ich gehe daher davon aus, dass die Meisterschaft für jede andere Mannschaft nur erreichbar sein wird, wenn sie den Jungs aus dem Waldstadion Paroli bieten kann. Auch bei Karlshöfen II und – wie bereits erwähnt – Ostereistedt/Rhade II bin ich gespannt, ob die Qualität im Kader durch die externen Neuzugänge beziehungsweise das Melden einer Drittvertretung noch einmal deutlich angestiegen sein wird.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Da in diesem Jahr bis auf die wechselnden Trainerkollegen in der Liga ja alles beim Alten geblieben ist und man Hochzeitstag und Schuhgröße der meisten Gegenspieler inzwischen auf dem Schirm hat, freue ich mich sehr auf die Spiele gegen Wörpetal III. Sie haben sich in der letzten Saison im Pokal schon als harte Nuss erwiesen, sind souverän aus der 3. Kreisklasse aufgestiegen und einfach eine Mannschaft, mit der man sich noch nicht oft hat messen dürfen. So eine Gelegenheit sorgt bei mir zunächst einmal für positivere Gefühle als die Möglichkeit, dieses Jahr gleich dreimal gegen Selsingen II antreten zu dürfen, da die Losfee im Kreispokal mal wieder nicht durch Kreativität geglänzt hat.

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