FuPa-Sommercheck: MTV Hesedorf II

Vollauf zufrieden. Wir haben in der vergangenen Saison endlich einmal nicht bis zum letzten Spieltag rechnen müssen, ob es für den Klassenerhalt in unserer Liga wird reichen könnte oder nicht und mit 9 Siegen und 30 Punkten nicht nur mehr Dreier eingefahren, als in den zwei vorherigen Spielzeiten zusammen, sondern gleichzeitig auch die erfolgreichste Saison einer 2. Herren des MTV seit ziemlich genau 20 Jahren gespielt.

Dies hat vieles vereinfacht und auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft sehr gehoben, weil mit dem Erfolg auch der Glauben an die eigene Stärke und unsere Fähigkeiten stetig gewachsen ist. Gleichzeitig ist es in meinen Augen wichtig, dass wir realistisch bleiben. Unsere Liga ist unglaublich eng und wir hatten in der vergangenen Spielzeit das Glück, enge Spiele, die wir in den vorangegangenen Saisons vermutlich verloren hätten, mit schöner Regelmäßigkeit für uns entscheiden zu können. Dieses Pendel kann schnell auch wieder in die andere Richtung ausschlagen, weswegen es für uns wichtig sein wird, hier dranzubleiben und den nötigen Siegeswillen in jeder nun wieder anstehenden Partie auf den Rasen zu bekommen.