FuPa Sommercheck: MTV Hammah III

Bis zum vorletzten Spieltag hatte der MTV Hammah III die Chance, in die 2. Kreisklasse aufzusteigen. Dann verspielte man sich die gute Möglichkeit, konnte am letzten Spieltag nicht mehr eingreifen. Trainer Michael Breuer nahm es mit Humor. Die Saison war so auch ein voller Erfolg. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.