FuPa-Sommercheck: MTV Hammah II + III

– Foto: Austrian Ben

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Michael Breuer für den MTV Hammah II + III unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die vergangene Saison war für unsere Zweitvertretung nach dem erfolgten Aufstieg und der Findung einer neuen Mannschaft inklusive Trainerstab holprig verlaufen. Ohne Spielabsage und mit vielen schwierigen Ergebnissen waren wir froh, die Saison komplett zu Ende gespielt zu haben. Unsere Drittvertretung hätte kaum eine bessere Saison spielen können: Einige Spieltage vor Schluss mit großem Vorsprung bereits als Meister festzustehen, ist eine überragende Leistung. Sportlich ist es die beste Saison, die wir als dritte Herren spielen konnten und je gespielt haben.

Wir haben in der Saisonnachbetrachtung und Vorarbeit für die neue Saison nahezu sinnbildlich fast jeden Stein in den beiden Mannschaften umgedreht. Die endgültigen Kader stehen erst nach Ende der Vorbereitung fest – da wird es einige Änderungen untereinander geben. Feststeht, dass Tjorven Middeke als Trainer künftig für die zweite Mannschaft verantwortlich ist; er bekommt Unterstützung von Ole Holst, einem ehemaligen Spieler aus der dritten Herren, der nun in eine Verantwortungsposition rutscht. Die neue sportliche Verantwortung für die dritte Mannschaft übernehmen Daniel Bachert, der Unterstützung von Sven Böttjer bekommt. Weiterhin im Verantwortungsteam der dritten Herren bleibt Michael Breuer, sodass in der kommenden Saison ein Dreiergespann die Mannschaft betreut und führt.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unsere beiden neu zusammengestellten Mannschaften sollen sich finden, einspielen und ein gutes Team werden. Der Tabellenplatz ist dabei zweitrangig – wir möchten insgesamt jeweils eine gute Saison spielen und gemeinsam Spaß haben.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Beide Mannschaften möchten vorrangig ihr Augenmerk auf sich selbst richten; grundsätzlich schätzen wir beide Ligen als recht ausgeglichen ein.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Es gibt sowohl in der Hin- als auch in der Rückserie diverse schöne Heim- und Auswärtsspiele, auf die wir uns allesamt freuen.

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!