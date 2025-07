FuPa Sommercheck: MTV Hammah II

Nach zwei starken Jahren in der 1. Kreisklasse unter Pascal Voigt als Spielertrainer muss sich der MTV Hammah II jetzt in der Kreisliga beweisen. Vor drei Jahren war man chancenlos abgestiegen. Es wird eine Mammutaufgabe für den neuen Trainer Khalid Anuali, das Team in der Kreisliga zu halten, aber es ist eine Aufgabe, die man erstmal angehen muss und als Team schaffen kann. Anuali war zuletzt Co-Trainer der ersten Mannschaft. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.

Aufgestiegen in die Kreisliga...mit Pascal Voigt. Die Jungs haben da eine solide und gute Teamleistung gezeigt, womit sie sich den Aufstieg verdient haben.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Verändert hat sich das Trainerteam. Ich übernehme die Jungs als Trainer und in Kürze kommt noch ein weiterer Trainer hinzu zur Unterstützung. Wir wollen einen gesunden Kader mit jungen motivierten Spielern aufbauen, auch im Hinblick auf die Zukunft für die 19 Spieler mit Potential. So haben wir im Verein für jeden Spielertyp was dabei. Von alt bis jung und von Leistung bis zur Kreisklasse.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Mal sehen wohin uns die Saison bringt, mit vielen neuen Spielern... Klassenerhalt hat aber Priorität.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Neues Team inkl. neuem Trainer, müssen sich erst noch finden und ausbauen und die jungen Spieler ins Team integrieren und heranführen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Alle Derbys sind interessant, gerade mit den Nachbarvereinen VfL Güldenstern Stade, Wiepenkathen, Bützfleth und natürlich auch Himmelpforten...

