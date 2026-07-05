FuPa-Sommercheck: MTV Hammah

– Foto: Benjamin Lange

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Jacob Kötz vom MTV Hammah unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Insgesamt war die vergangene Saison nicht gänzlich zufriedenstellend. Nach einem guten Start hatten wir eine lange Durststrecke. Zudem gab es erneut Umstrukturierungen während der Saison, die uns letztlich aber wieder stabilisiert haben. So konnten wir die Spielzeit relativ frühzeitig im gesicherten Tabellenmittelfeld zu Ende spielen.

Es passiert wieder viel in diesem Sommer. Mit Luca Schönfeld und Casper Litfin verlassen uns zwei junge Spieler, die ihre ersten Erfahrungen im Herrenbereich bei uns gesammelt haben, in Richtung Bliedersdorf. Außerdem hängt Luca Holst nach Jahren voller Einsatz, aber auch vieler Verletzungen, seine Fußballschuhe an den Nagel. „Nagel“ ist hier ein gutes Stichwort, denn auch Florian Nagel wird ab diesem Sommer nicht mehr zum Kader gehören. Er bleibt dem Verein jedoch in der Ü32 erhalten. Zu guter Letzt verlässt uns unser Torhüter Tobias Dreyer in Richtung Stade.

Neu zu uns stoßen einige junge Akteure, die unseren Kader weiter verjüngen werden. Ali und Mo Mozafari sind als Rückkehrer keine Unbekannten in Hammah. Mo hat bereits Pflichtspiele für uns bestritten, und auch Ali ist nun für uns spielberechtigt. Zudem kommen Shayan Bustani aus Hedendorf, Artjom Weigl vom JFV DA/Stade und Kevin Hellwege aus unserer Zweitbesetzung zu uns. Ben Blohm schließt sich uns vom SSV Hagen an, und auch Ahmad Alkhalawi wird ab Sommer unser Trikot tragen.

Etwas kürzertreten wird Sebastian Frost, der bei uns über mehrere Jahre als Torwarttrainer, Cheftrainer und Co-Trainer tätig war. Künftig wird er sich „nur“ noch um organisatorische Aufgaben kümmern. Vielen Dank, Sebbo!

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser größtes Ziel und zugleich unsere größte Herausforderung wird es sein, als Mannschaft zusammenzuwachsen. Wenn uns das gelingt, möchten wir so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, sodass wir den Blick anschließend nach oben richten können. Mit den vielen Veränderungen im Kader wäre es vermessen, die Ansprüche höher anzusetzen. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass in der Bezirksliga alles möglich ist.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Mit Stade und RW Cuxhaven haben wir zwei sehr stark besetzte Mannschaften in der Liga, die sicherlich oben mitspielen werden. Angesichts ihrer Möglichkeiten wäre alles andere sehr verwunderlich.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Leider gibt es in dieser Saison kein echtes Derby für uns. Dennoch freuen wir uns auf alle Spiele, die in der kommenden Saison auf uns warten.

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