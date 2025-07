FuPa Sommercheck: MTV Hammah

Die vergangene Spielzeit verlief beim MTV Hammah ungewohnt unruhig. Ein neuer Trainer, der dann früh gehen musste, plötzlich musste man zeitweise in der Tabelle nach unten schauen. Die sehr junge Mannschaft, gespickt mit einigen starken Routiniers, steckt mitten in der Findungsphase. Hier sind die Antworten von Spieler Jacob Kötz in Zusammenarbeit mit dem Trainer im FuPa Sommercheck.

Anzeige: Der FuPa Sommercheck wird präsentiert vom TAGEBLATT

Im Großen und Ganzen war es eine herausfordernde Saison, die mit einem einstelligen Tabellenplatz geendet hat – was zum Ende hin erfreulich war. Mit den vielen Veränderungen vor und während der Saison ist die Mannschaft weitestgehend gut umgegangen. Dass an einigen Punkten die Kontinuität gefehlt hat, ist jedoch völlig normal, und die abgelaufene Saison können wir sportlich auf jeden Fall einordnen. Positiv festzuhalten ist außerdem, dass in dieser „schwierigen“ Saison eine klare Weiterentwicklung im Team stattgefunden hat.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Das Team verändert sich auch in diesem Jahr ein wenig. Verlassen werden uns leider Lennart Struck, den es zu seinem alten Verein zurückzieht und Oliver Tauber, der den Aufwand aufgrund seiner Schichtarbeit nicht mehr leisten kann. Außerdem wird unser Co-Trainer Khalid dem Verein zwar erhalten bleiben, aber das Traineramt der zweiten Herren übernehmen. Dafür bekommen wir auch ein paar neue Spieler dazu: Finn-Luca Grantz und Leif Nagel kommen vom VfL Güldenstern Stade II, Nico Brünjes schließt sich uns von Blau-Weiß Bornreihe an, Tim Michel wechselt vom SSV Hagen zu uns und Milan Pohanke kommt vom Deinster SV nach Hammah. Außerdem kommt Lasse Pliefke aus der U19 aus Bützfleth und Felix Schlichting, der aus der zweiten Mannschaft in die erste hochrückt.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Im Vordergrund steht zunächst, dass wir als Mannschaft weiter zusammenwachsen – das ist ein großes Ziel. Sportlich gesehen wollen wir so früh wie möglich aus der gefährlichen Zone heraus sein, damit wir nach oben schauen können und nicht nach unten schauen müssen. Zudem macht es natürlich immer Spaß, die Favoriten ein wenig zu ärgern.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotenzial?

Die angesprochene Kontinuität ist ein wichtiger Faktor im Verlauf einer Saison – da können und müssen wir uns auf jeden Fall noch verbessern. Außerdem sollten wir daran arbeiten, weniger Gegentore zu kassieren, die uns unnötig in Bedrängnis bringen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ein besonderes Spiel ist natürlich immer das Derby gegen den diesjährigen Aufsteiger und unseren Nachbarn FC Oste/Oldendorf. Ansonsten freuen wir uns natürlich auf alle Herausforderungen, die die Saison mit sich bringt.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!