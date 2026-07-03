FuPa-Sommercheck: MTV Egestorf

– Foto: Andreas Hannig

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Markus Klörs vom MTV Egestorf unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Sehr zufrieden. Aufgrund unseres Standorts ist der Klassenerhalt immer das Saisonziel. Mit Platz 3 in der Liga konnten wir die beste Platzierung aller Zeiten erreichen – das ist natürlich ein absolutes Highlight für den ganzen Verein. Darüber hinaus konnten wir auch im Pokal Erfolge vorweisen: Mit dem Erreichen des Viertelfinales haben wir auch hier das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte erzielt.

Mit Lukas Lübberstedt hat uns ein absoluter Führungsspieler und eine wichtige Säule der Mannschaft verlassen. Im Alter von 35 Jahren und nach insgesamt über elf Jahren in Egestorf konnte er ein herausragendes Ende seiner Laufbahn feiern. Wir sind alle sehr dankbar, eine solche Person so lange in unseren Reihen gehabt zu haben.

Mit Marcel Garbers, Joel Kramp, Benjamin Touma, Jakob Stöckmann und Jona Niemann als Neuzugänge begrüßen wir dagegen einen tollen Mix aus etablierten, erfahrenen, aber auch jungen Spielern. Einerseits schließen wir gerade im mittleren Altersgefüge die ein oder andere Lücke – gepaart mit der Erfahrung auf Bezirksniveau, die wir unbedingt benötigen. Darüber hinaus können wir den Pfad der Kaderverjüngung weiter vorantreiben. Wir freuen uns alle darauf, die Jungs im Einsatz zu sehen!

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Der absolute Fokus liegt darauf, schnellstmöglich in ruhiges Fahrwasser zu gelangen und uns von den unteren Rängen zu distanzieren. Wenn dabei ein Platz im oberen Drittel „on top“ herausspringt, nehmen wir das gerne mit. Wichtiger als die reine Tabellenplatzierung ist allerdings die weitere Verjüngung des Kaders. Nach einer Saison, in der eine Vielzahl junger Spieler Erfahrungen auf Bezirksniveau sammeln konnte, möchten wir die Jungs nun beim nächsten Schritt begleiten.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Westercelle ist nach meiner Einschätzung von Haus aus Favorit. Durch die überragende Saison von Elstorf ist die tolle Leistung unserer Jungs nach außen hin fast etwas zu kurz gekommen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Es gibt eine Vielzahl an Duellen, die besondere Geschichten mit sich bringen. Vielleicht ist die Partie gegen den FC JesBe durch die historische Konkurrenz immer noch etwas Besonderes. Ich persönlich freue mich aber auch sehr auf die Duelle mit der SG Estetal und meinem alten Weggefährten Norman Scheepker an der Seitenlinie. So oder so hoffen wir wieder auf eine Saison, in der guter und fairer Fußball gespielt wird.

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