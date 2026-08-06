FuPa-Sommercheck: MTV Bokel

– Foto: MTV Bokel

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Mika Tienken vom MTV Bokel unsere Fragen.

Nach einer turbulenten Sommerpause inklusive kurzfristigem Trainerwechsel sind wir mit der vergangenen Saison zufrieden. In der Winterpause hatten wir uns ein Punkteziel gesetzt, welches wir auch erreichen konnten. Trotz eines kleinen Kaders hatten wir nie ernsthaft etwas mit dem Abstieg zu tun und landeten im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Es gibt einige personelle Veränderungen im Kader:

Neuzugänge:

Steffen Schermer

Tom Correira Dias

Lasse Wendt

Jan-Luca Zapp

Abgänge:

Maximilian Dubiel

Felix Dubiel

Thomas Dubiel

Luca Wohlers

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

In erster Linie wollen wir die Klasse halten und eine ähnlich sorgenfreie Saison spielen. Intern haben wir uns wieder ein Punkteziel vorgenommen!

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

RW Cuxhaven und der VfL Güldenstern Stade werden mit Sicherheit ganz oben mitspielen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Besonders freuen wir uns auf die Derbys gegen den LFCS, Stotel, Sievern und Geestland – aber grundsätzlich auf jedes Heimspiel auf unserem schönen Bätjerplatz!

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!