FuPa-Sommercheck: MTSV Selsingen

– Foto: Clemens Budde

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Hannes Bars vom MTSV Selsingen unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die vergangene Saison war eine echte Zerreißprobe. Der Mannschaft war trotz der souveränen Meisterschaft und des Pokalsiegs klar, dass die Bezirksliga eine fast unmögliche Aufgabe werden würde. Besonders durch den Abgang vieler Leistungsträger war ein Bestehen fast ausgeschlossen. Trotz vieler Pleiten hat es das Team geschafft, in jedem Spiel eine motivierte Elf auf den Platz zu stellen und sich durch die gesamte Saison zu kämpfen. Der Zusammenhalt im Team war zu jedem Zeitpunkt gegeben – das ist nach einer solchen Bilanz nicht selbstverständlich.

Wir haben den Verlust echter Leistungsträger und Identifikationsfiguren zu verzeichnen. Mit Matthias Augustin, Carsten Müller, Kevin Knubben, Patrik Ehlers, Marvin Ehlers und Tanis Metscher geht ein Teil des harten Kerns. Nun heißt es für die neue Generation, Verantwortung zu übernehmen. Mit Jona Beuster und Clemens Oetjen gewinnen wir zwei Spieler mit Potenzial und Ehrgeiz. Mit Joshua Berger kommt ein Spieler aus der Jugend hoch. Des Weiteren verstärken Jonte Borchers (2. Herren) und Hannes Bars (nach Langzeitverletzung) den Kader. Das neue Trainerteam Henning Schmidt und Hanke Wehber ist fachlich und menschlich ein absoluter Gewinn. Beide Trainer sind zudem langjährige Spieler des Vereins und tragen so auch die Vereins-DNA ins Team.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen die Jugendspieler, welche in der Bezirksliga eine Feuertaufe erlebten, weiter fördern. Mit dem neuen Trainerteam und Kader wollen wir einen Umbruch vollziehen und neue Abläufe einstudieren. Die Saison bildet die Basis für ein langfristiges Projekt. Sportlich hat der Klassenerhalt die oberste Priorität.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Der Bremervörder SC wird die Liga mit seinen zusätzlichen Neuzugängen anführen. Sie haben bereits in der letzten Saison gezeigt, dass sie das Potenzial für den Aufstieg haben. Auf einem ähnlichen Niveau schätzen wir den Absteiger Rotenburger SV II ein. Der TuS Zeven ist für uns ebenfalls immer ein sehr schwieriges Pflaster.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns besonders auf das Spiel gegen unsere Nachbarn aus Byhusen. Wir haben gute Erinnerungen an den Platz, und die kurze Anfahrt verspricht einen netten Plausch nach dem Abpfiff.

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