FuPa-Sommercheck: LFC Braunschweig

– Foto: Jens Grothe

Die Mannschaften der Kreisliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Eduard Schwan, Teammanager vom LFC Braunschweig, hat uns einen Ausblick gegeben

Natürlich sind wir mit dem Verlauf und dem Ergebnis der vergangenen Saison sehr zufrieden. Der Aufstieg war von Beginn an unser großes Ziel. Umso schöner ist es, dass wir im fünften Jahr unseres Vereinsbestehens bereits den zweiten Aufstieg feiern konnten. Ich persönlich hätte damit zwischenzeitlich nicht unbedingt gerechnet, auch nicht während der Winterpause. Unser Kader war mit lediglich 16 aktiven Spielern sehr klein. Umso bemerkenswerter ist es, mit welchem Einsatz jeder Einzelne die gesamte Saison über dabei war. Die Trainings- und Spielbeteiligung war konstant hoch, und die Mannschaft ist im Laufe der Saison zu einer echten Einheit zusammengewachsen. Jeder Spieler hat alles für seine Mitspieler und für das gesamte Funktionsteam um René Rosa gegeben. Dafür haben sich alle Beteiligten meinen größten Respekt verdient.

Unsere Vorbereitung hat etwas verspätet am 7. Juli begonnen, da ein Teil der Mannschaft das Wochenende zuvor noch die gemeinsame Aufstiegsfeier auf Mallorca genießen durfte. Ein besonderes Highlight war sicherlich das Trainingslager direkt am ersten Vorbereitungswochenende. Über drei Tage hinweg haben wir täglich mehrere intensive Einheiten absolviert. Den gelungenen Abschluss bildete ein Sieg in unserem abschließenden Testspiel. Darüber hinaus freuen wir uns besonders auf das Pokalspiel gegen unseren „Vermieter“, den SV Schwarzer Berg. Aufgrund der besonderen Konstellation kann man dabei durchaus von einem echten Derby sprechen.

Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?*

Einen einzelnen Spieler hervorzuheben, wäre aus meiner Sicht nicht fair. Jeder Spieler ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und trägt auf seine eigene Art zum Erfolg des Teams bei.

Alle ziehen gemeinsam an einem Strang, unterstützen sich gegenseitig und stellen sich in den Dienst der Mannschaft. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand seit dem ersten Tag im Verein ist oder erst als Neuzugang dazugestoßen ist. Jeder bringt sich ein und gibt alles für das Team.

Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?*

Unsere Zielsetzung ist klar: Wir möchten uns in der Kreisliga etablieren. Alles, was darüber hinausgeht, nehmen wir natürlich gerne als Bonus mit.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen jedoch weiterhin alle an einem Strang ziehen, konzentriert arbeiten und in jedem Training sowie in jedem Spiel alles geben. Wenn uns das gelingt, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen werden.

Fest steht: Der LFC möchte nicht stehen bleiben. Wir wollen uns von Saison zu Saison weiterentwickeln, als Mannschaft wachsen und auch den gesamten Verein kontinuierlich voranbringen.

Habt ihr sonst noch etwas hinzuzufügen?*

Wir freuen uns sehr auf unsere erste Saison in der Kreisliga und auf viele spannende Begegnungen. Allen Mannschaften und Spielern wünschen wir eine faire, angenehme und vor allem verletzungsfreie Saison.

Wir freuen uns auf die Spiele gegen euch!