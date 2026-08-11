FuPa-Sommercheck: Lehndorfer TSV II

– Foto: Friedhelm Brauner

Die Mannschaften der Kreisliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Maximilian Roth, Trainer vom Lehndorfer TSV II, hat uns einen Ausblick gegeben.

Sehr zufrieden… Im Winter standen wir am Abgrund und nach der Niederlage gegen Olympia waren wir gefühlt abgestiegen… Scheinbar haben dann erst alle begriffen, dass es nicht kurz vor 12 ist, sondern schon kurz nach 12… Was die Jungs dann geleistet haben, verdient allergrößten Respekt! Der Klassenerhalt wurde erreicht, wie wann und weshalb interessiert heute Niemanden mehr…

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?

Das Highlight unserer Vorbereitung war definitiv das Trainingslager in Zorge. Drei Tage mit 23 Spielern zusammen, intensive Trainingseinheiten, Zeit zum Einstudieren unserer Abläufe und vor allem die Möglichkeit, als Mannschaft noch enger zusammenzuwachsen. Ein weiterer Höhepunkt war definitiv das legendäre Singen unserer „Neuen“.







Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Besonders positiv ist, dass wir unsere sechs Neuzugänge – zwei Spieler aus der 1. Herren, zwei Spieler aus der A-Jugend und zwei externe Neuzugänge – bisher sehr gut in die Mannschaft und den Verein integrieren konnten. Alle haben sich schnell eingefunden und sind sowohl sportlich als auch menschlich eine echte Bereicherung für uns.





Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Unser erstes Ziel ist es, nach der letzten Saison relativ schnell in sichere Fahrwasser zu kommen und den Klassenerhalt frühzeitig festzumachen. Wir wollen mutigen, aggressiven und gleichzeitig kontrollierten Fußball spielen. Wenn wir das schaffen, können wir weiter nach oben in der Tabelle schauen. Aber zuerst einmal müssen die Hausaufgaben gemacht werden.





Habt ihr sonst etwas hinzuzufügen?

Wir freuen uns auf eine schöne Kreisliga-Saison 2026/27 und wünschen allen Mannschaften eine spannende und vor allem verletzungsfreie Saison. Auf eine tolle Spielzeit mit vielen fairen Duellen!



