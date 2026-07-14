FuPa-Sommercheck: Lehndorfer TSV

– Foto: Nicole Thurau

Die Mannschaften der Landesliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Sascha Schaumburg, Co-Trainer vom Aufsteiger Lehndorfer TSV, hat uns einen Ausblick gegeben.

Die letzte Saison hat natürlich unsere Erwartungen übertroffen. Mit der Meisterschaft, inklusive Aufstieg und dem, auch für uns überraschenden, Sieg im Flutlichtpokal hatten wir einige gute Gründe, ordentlich zu feiern. 10/10!

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Wir haben am 30.06. mit der Vorbereitung begonnen und befinden uns zur Zeit beim Sommercup der Schiedsrichtervereinigung Braunschweig. Ein Vorbereitungsturnier das auf dem Gelände des TVE Veltenhof über mehrere Tage stattfindet. Das kommt uns schon sehr entgegen, um die Neuzugänge zu integrieren und unter Wettbewerbsbedingungen in den Rhythmus zu finden.

Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Ich kann hier nur die ganze Mannschaft loben. Alle Spieler haben ihre Momente gehabt und haben teils am Optimum abgeliefert. So hatte jeder seinen Beitrag zum Erfolg in der vergangenen Saison.



Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

In der Landesliga wollen wir ganz klar die Klasse halten. Und das möglichst ungefährdet. 5-6 Mannschaften am Ende hinter uns zu haben, ist ein realistisches Ziel.



Habt ihr sonst etwas hinzuzufügen?

Wir freuen uns auf sehr schwere Spiele gegen großartige Gegner, wie MTV Wolfenbüttel, Lupo Martini, MTV Gifhorn, SC Göttingen 05, Freie Turner und und und. Es ist dieses Jahr eine hochklassige Landesliga und wir haben richtig Bock, uns in dieser beweisen zu können.