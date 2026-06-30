FuPa Sommercheck - Jetzt bitte mitmachen!

Wie in den vergangenen Jahren möchten wir von FuPa während der Sommerpause einen detaillierten Blick auf die Vereine in den einzelnen Kreisen des Bezirks Lüneburg werfen. Dazu haben wir einen Fragenkatalog erstellt und freuen uns auf eure Antworten.
Die Beantwortung ist selbstverständlich freiwillig. Je umfangreicher die Antworten werden, umso ansprechender wird natürlich auch der entsprechende Wintercheck.
Wenn ihr unsicher seid, ob ihr im Namen eures Teams die Fragen beantworten dürft, klärt dies bitte vorab mit eurem Trainer bzw. eurer Trainerin oder leitet diesen Link zur Beantwortung weiter.
Gerne könnt ihr die Fragen auch an die Verantwortlichen der Frauen-, Herren-, Altherren-, Altsenioren- und Jugendteams (bis zu den C-Junioren) weiterleiten, damit die FuPa-User bestmöglich informiert werden.
Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung der Fragen. Wir wünschen Euch allen eine erfolgreiche und hoffentlich verletzungsfreie neue Saison 2026/27!
Nachfolgend die Fragen im Überblick:
Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?
Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?
Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?
Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?
Bitte schickt die Antworten an: lueneburg@fupa.net
oder nutzt das Formular oben.
Eure Antworten werden dann hier auf FuPa veröffentlicht.
Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung der Fragen! Wir wünschen euch allen eine erfolgreiche und hoffentlich verletzungsfreie neue Saison!
Mit sportlichen Grüßen,
Euer FuPa-Team