FuPa Sommercheck - Jetzt bitte mitmachen! Der traditionelle FuPa-Sommercheck geht in eine neue Runde von Christian Nähring · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marwin Wolf

Wie in den vergangenen Jahren möchten wir von FuPa während der Sommerpause einen detaillierten Blick auf die Vereine in den einzelnen Kreisen des Bezirks Lüneburg werfen. Dazu haben wir einen Fragenkatalog erstellt und freuen uns auf eure Antworten.

Anzeige: Der FuPa Sommercheck wird präsentiert vom TAGEBLATT





--> Zum Jobportal: --> Zum Jobportal: jobs.tageblatt.de

Die Beantwortung ist selbstverständlich freiwillig. Je umfangreicher die Antworten werden, umso ansprechender wird natürlich auch der entsprechende Wintercheck. Wenn ihr unsicher seid, ob ihr im Namen eures Teams die Fragen beantworten dürft, klärt dies bitte vorab mit eurem Trainer bzw. eurer Trainerin oder leitet diesen Link zur Beantwortung weiter.

Gerne könnt ihr die Fragen auch an die Verantwortlichen der Frauen-, Herren-, Altherren-, Altsenioren- und Jugendteams (bis zu den C-Junioren) weiterleiten, damit die FuPa-User bestmöglich informiert werden. Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung der Fragen. Wir wünschen Euch allen eine erfolgreiche und hoffentlich verletzungsfreie neue Saison 2026/27!