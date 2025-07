FuPa-Sommercheck: "Jede Woche zählt"

Die Mannschaften der Landesliga Weser-Ems befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Wer sind die Titelfavoriten? Dennis Große Vennekate , Co-Trainer vom FC Schüttorf, hat uns einen Ausblick gegeben.

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Da Patrick als Cheftrainer und ich als Co-Trainer neu zur Mannschaft gestoßen sind, wären wir nicht die richtigen Ansprechpartner für eine Bewertung der vergangenen Saison. Die Einschätzung überlassen wir den Verantwortlichen, die damals dabei waren.

Wann hat die Vorbereitung eurer Mannschaft begonnen und was waren die Highlights?

Wir sind am 23. Juni in die Vorbereitung gestartet. Natürlich ist jede Einheit wichtig, gerade weil wir vieles neu aufbauen. Trotzdem gab es ein paar Highlights wie das gemeinsame Trainingswochenende, die Teilnahme an einem Vorbereitungsturnier und eine umfangreiche Leistungsdiagnostik. Das waren gute Bausteine, um als Team enger zusammenzurücken und sportlich voranzukommen.