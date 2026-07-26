FuPa-Sommercheck: HSC Leu Braunschweig

– Foto: HSC Leu

Die Mannschaften der Kreisliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Kevin Riaz, Trainer vom HSC Leu Braunschweig, hat uns einen Ausblick gegeben.

Nach einem schwierigen Saisonstart haben wir mit Platz 6 das Bestmögliche aus der vergangenen Saison herausgeholt. Mittlerweile sprechen wir als Mannschaft eine gemeinsame Sprache auf und neben dem Platz und haben in der Rückrunde gezeigt, was in uns steckt. Für die neue Saison werden wir uns mit Platz 6 nicht zufriedengeben. Mit harter Arbeit und unseren starken Neuzugängen wollen wir den nächsten Schritt machen und uns im oberen Tabellendrittel etablieren.

Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights? Vorbereitungsbeginn war der 02.07. Nach einer kürzeren Pause und Highlights, wie der Abschlussfahrt nach Amsterdam oder der 120-Jahr-Jubiläumsfeier stehen wir nun wieder mit einem sehr breiten Kader auf dem Platz. Die Vorfreude auf die neue Saison ist groß und wir arbeiten bereits intensiv daran, unsere Ziele zu erreichen.

Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?



Ich spreche viel mit den Jungs, auch in Einzelgesprächen, und versuche so, aus jedem das Bestmögliche herauszuholen. Als Team, aber auch individuell, haben sich die Spieler vom Saisonstart bis jetzt sehr gut entwickelt. Wichtig ist, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln und uns stetig verbessern. Da schließe ich mich selbst natürlich mit ein.

Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?



Über die genaue Zielsetzung haben wir zu Beginn noch nicht konkret gesprochen. Wichtig war es zunächst, nach der Pause wieder als Einheit zusammenzufinden und die vielen Neuzugänge schnell und gut zu integrieren.

Unser klares Ziel ist es, defensiv noch stabiler zu werden und vor dem Tor noch effektiver zu agieren. Wenn uns das gelingt, werden wir zur neuen Saison automatisch noch mehr Spiele gewinnen und sehen, wohin uns der Weg führt.