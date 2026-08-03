FuPa-Sommercheck: Göttingen 05

– Foto: Jörn Kutschmann

Die Mannschaften der Landesliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Jan Steiger, von Göttingen 05, hat uns einen Ausblick gegeben.

Wir waren mit der letzten Saison nicht ganz unzufrieden, aber hatten auch die Situation, dass immer wieder wichtige Spieler gefehlt haben. Dadurch und zudem fehlte vielleicht auch ein bisschen Konstanz, wodurch wir nicht bis zum Ende ganz oben mitspielen konnten.

Die Vorbereitung begann am 3.7. Ich glaube, die Mannschaft hat insgesamt gut gearbeitet. Überwiegend war auch die Beteiligung gut und in den Testspielen gab es auch überwiegend positive Ergebnisse.



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Es geht ja immer erstmal darum, die neuen Spieler zu integrieren. Dazu gehören von extern Luis Erhardt als Rückkehrer, Ricardo Moreno Morales, ebenfalls ein erfahrener Rückkehrer und mit Ingmar Peters, auch ein sehr interessanter Spieler, der ja in der Bezirksliga sehr, sehr viele Tore geschossen hat. Zudem dann noch vier Spieler aus der U19.

Das Entscheidende, also diese Spieler zu integrieren, hat bisher wirklich sehr gut geklappt.



Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Wir freuen uns jetzt auf den morgigen Pflichtspielstart beim Bovender SV (Anm. d. Red. Göttingen 05 gewann das Bezirkspokalspiel mit 3:2) und wollen in der Landesliga so lange wie möglich oben mitspielen.