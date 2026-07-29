FuPa-Sommercheck: Germania Lamme II

– Foto: Friedhelm Brauner

Die Mannschaften der Kreisliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Samet Breschke, von Germania Lamme II, hat uns einen Ausblick gegeben.

Ergebnistechnisch war sicherlich noch Luft nach oben. Nach einer schwierigen Hinrunde und einer enttäuschenden Derby-Niederlage konnten wir allerdings einen klaren positiven Trend entwickeln und am Ende den Klassenerhalt frühzeitig sichern. Besonders mit Blick auf den Umbruch im vergangenen Sommer mit neuem Trainerteam, vielen neuen Spielern und dem Abgang wichtiger Führungsspieler, sind wir mit der Entwicklung der Mannschaft insgesamt zufrieden. Verbesserungspotenzial sehen wir vor allem in unserer Auswärtsbilanz mit nur zwei Auswärtssiegen.

Wann hat die Vorbereitung begonnen und was sind die Highlights?

Die Vorbereitung läuft seit dem 30. Juni. Ein besonderes Highlight ist sicherlich unser Trainingslager Mitte Juli in Verden, bei dem wir ein komplettes Wochenende gemeinsam verbringen und intensiv arbeiten wollen.





Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Eine einzelne Person hervorzuheben wäre der Mannschaft gegenüber nicht fair, da viele Spieler wichtige Entwicklungsschritte gemacht haben. Stellvertretend kann man aber Jonas Siedentopf nennen, der von der Mannschaft zum Spieler der Saison gewählt wurde und mit den meisten Toren und Vorlagen großen Anteil an unserem Spiel hatte. Insgesamt freut uns vor allem die Entwicklung der Mannschaft als Einheit sowie die zunehmende Verantwortung und Kommunikation auf dem Platz.





Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Eine endgültige Zielsetzung werden wir gemeinsam mit der Mannschaft nach Abschluss der Vorbereitung festlegen. Klar ist aber schon jetzt, dass wir uns tabellarisch verbessern und den Blick in Richtung obere Tabellenhälfte richten wollen. Außerdem möchten wir im Pokal möglichst lange vertreten sein. Mit dem RSV wartet dort direkt eine spannende Aufgabe auf uns.





Habt ihr sonst etwas hinzuzufügen?

Wir freuen uns auf die neue Saison, auf einige neue Gesichter in der Liga und auf die kommenden Herausforderungen. Besonders gespannt sind wir auf den Saisonauftakt mit dem Auswärtsderby, bei dem wir nach zwei Niederlagen in der vergangenen Spielzeit sicherlich noch etwas gutzumachen haben.