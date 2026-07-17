FuPa-Sommercheck: FT Braunschweig

– Foto: Stefan Schneider - FT Braunsch

Die Mannschaften der Landesliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Gian Luca Renner, Trainer von den Freien Turnern Braunschweig, hat uns einen Ausblick gegeben.

Ich denke, wir haben oft genug über die vergangene Saison gesprochen. Wir nehmen die vielen positiven Dinge aus der Rückrunde mit und gucken nach vorne.

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Wir sind am Montag, den 29.06. in die Vorbereitung gestartet. Das große Highlight war das Testspiel gegen die Profis von Eintracht Braunschweig, gegen die wir gute erste 45 Minuten gespielt haben. Mit dem Testspiel gegen Hemmingen-Westerfeld können wir über fast die gesamten 90 Minuten sehr zufrieden sein. Wir haben gegen einen Oberliga-Aufsteiger 5:2 gewonnen und erneut viele positive Erkenntnisse für unser Spiel gesammelt. Mit den Rothemühle-Cup starten wir erneut bei dem traditionsreichen Turnier, welches wir letztes Jahr gewonnen haben. Zum Ende der Vorbereitung werden wir noch ein gemeinsames Trainingslager absolvieren, um uns auf die kommende Saison einzuschwören.

Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?

Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Ich hebe ungern einzelne Spieler hervor, weil die Mannschaft für mich an erster Stelle steht. Jeder Spieler hat seinen Anteil daran, dass wir uns gemeinsam weiterentwickelt haben. Da sind wir aber noch lange nicht am Ende - sowohl individuell als auch mannschaftlich.





Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Wir haben noch nicht über konkrete Ziele gesprochen, das wird Teil des Trainingslagers sein. Ich möchte immer jedes Spiel gewinnen.





Habt ihr sonst etwas hinzuzufügen?

Ich wünsche allen Spielern und allen Schiedsrichterteams aus unserer Landesliga eine verletzungsfreie Saison.