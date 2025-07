FuPa-Sommercheck: FSV Tostedt

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Philipp Böttcher vom FSV Tostedt unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Hier ist der stärkste Eingriff sicherlich im Trainerteam.

Wir wollten neuen Input und frischen Wind an der Seitenlinie.

Das haben wir mit der Verpflichtung von Benjamin Gaum geschafft.

So haben wir im neu formierten Stab mit Benjamin Gaum, Daniel Fohsack und Silas Harders, Erfahrung und frisches Blut vereint.

Das Team haben wir weiter verstärkt mit neuen Gesichtern und alten Bekannten.

So kommt von Buchholz 08 Andy van Shima und Ensar Gerxhalija zurück. Die 20.-Jährigen haben bei uns bereits in der Jugend aufgespielt. Raphael Grostka kommt ebenfalls aus Buchholz zurück, allerdings vom BFC. Ebenfalls neu sind Luca Grützlaf (Schwinger FC), Linus Bötz (VFL Grünhof Tesperhude), Maik Baydar (Mesopotamien). Die drei sind frisch nach Tostedt gezogen und suchen nun Ihr sportliches Glück bei uns.

Leider müssen wir uns auch von einer Handvoll Spielern verabschieden.

Tom Reichert, Kjell Rothert verabschieden sich in Richtung Wistedt / Dohren alte Herren. In die gleiche Richtung zieht es Kevin Leschke, der sicherlich aber nochmal das ein oder andere Spiel in der 1. Herren Wistedt machen wird. Robin Bunge und Benny Backhaus werden vorerst eine Pause einlegen.

Vielen Dank für Alles und viel Erfolg. Man sieht sich 😉

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir gehen mit viel Vorfreude und Elan in die neue Saison. In der Hoffnung, dass der frische Wind uns trägt, wollen wir hart an unseren Problemen arbeiten.

Sportlich erhoffen wir uns, eine gute Rolle in der Liga zu spielen und tabellarisch ein deutlich besseres Ergebnis zu erreichen als letzte Saison.

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Durch den neuen Input von Gaumi haben wir nochmal den Finger in die Wunde gelegt bekommen.

Step für Step wollen wir nun an der Kompaktheit und der Konstanz werkeln.

Weniger Gegentore, eine Menge Laufarbeit und viel Kommunikation sollen hier wichtige Pfeiler für die Zukunft werden.

Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns wie immer auf den Samtgemeindepokal, wo alle Mannschaften aus der Samtgemeinde Tostedt zusammenkommen.

Zusätzlich haben wir nun wieder ein Derby in der Liga.

Der SV Wistedt ist zurück in der 1. KK. Das sind auf jeden Fall zwei Spiele, auf die wir uns sehr freuen.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!