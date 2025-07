FuPa-Sommercheck: FSV Bliedersdorf/Nottensdorf Ü40

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Sebastian Kreibch vom FSV Bliedersdorf/Nottensdorf Ü40 unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Bei uns gibt es keine Veränderungen

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir werden versuchen einigermaßen mitzuhalten und möglichst ein paar Punkte zu sammeln. Eventuell wird es für den Klassenerhalt reichen.

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Definitiv an der Konstanz und unserem Defensivverhalten.

Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Für uns werden alle Spiele ein Highlight sein.

