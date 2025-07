FuPa Sommercheck: FSV Bliedersdorf/Nottensdorf Frauen

Aufgrund einer ganz schwachen Vorrunde musste zunächst beim FSV Bliedersdorf/Nottensdorf um den Klassenerhalt in der Kreisliga Stade/Harburg gezittert werden. Das sollte sich dann aber mit Beginn der Rückserie bald erledigt haben. Damit das nicht wieder passiert, will Trainer Mathias Peimann bei den Schwachpunkten die Hebel ansetzen. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.

Nach der enttäuschenden Hinrunde mit nur 8 Punkten waren wir gar nicht zufrieden. Aber mit der starken Rückrunde mit 20 Punkten und am Ende Platz 4 sind wir sehr zufrieden.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Im Trainerteam bleibt alles wie gehabt. Leider haben uns mit Nadine Worm, Miriam Kuczynski und Viola Ritter drei Spielerinnen verlassen. Zudem wird uns Anna von Bargen nicht mehr unterstützen können. Jedoch kommen gleich drei Spielerinnen mit Ann-Kristin Witt, Lidia Seiz und Jacqueline Gerken aus der Babypause zurück.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Ziel ist es, wieder im oberen Drittel der Tabelle zu landen. Zudem wollen wir eine Hinrunde wie letzte Saison vermeiden.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Letzte Saison haben wir zu viele einfache Gegentore bekommen. Genauso müssen wir unsere Hektik im Spiel ablegen und kontrollierter spielen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Klar will man die Spiele gegen die Nachbarn vom VSV nie verlieren, aber wir freuen uns auch auf die neuen Teams in der Liga.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!