FuPa Sommercheck: FSV Bliedersdorf/Nottensdorf

Wir lassen uns von der Niederlage im Relegationsspiel nicht täuschen. Wir haben eine geile Saison gespielt und sind auf den erreichten 2. Platz sehr stolz.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Aktuell haben wir 3 Neuzugänge. Danylo stößt aus unserer 3. Herren dazu. Er hat schon in der Rückrunde 1x die Woche bei uns trainiert und ist nun fester Bestandteil des Kaders. Mit Basti Cohrs von Eintracht Immenbeck und Henrik Heinsohn vom VSV Hedendorf/ Neukloster haben wir auch zwei externe Zugänge. Außerdem kehren mit Timo Ritter und Louis Zigahn zwei Spieler zurück, die uns die komplette letzte Saison gefehlt haben. Als Abgang haben wir Pascal von Loh. Er beendet seine aktive Karriere und startet nun in seine Trainerlaufbahn. Auch Jonas Pfau steht uns aktuell nicht zur Verfügung und konzentriert sich an den Wochenenden auf seine Familie. Beide Spieler stehen uns aber als Backup zur Verfügung.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Uns ist bewusst, dass man die letzte Saison nicht so einfach wiederholen kann. Es gibt genug Beispiele dafür, dass man nach so einem verlorenen Relegationsspiel Probleme bekommen kann. Für uns ist jetzt erstmal wichtig, eine stabile Saison zu spielen. Von unserer Qualität sind wir weiterhin komplett überzeugt.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Für uns war in der Winterpause schon ein wichtiges Thema, die Spiele über 90 Minuten stabil zu bestreiten und weniger Gegentore zu bekommen. Das haben wir in der Rückrunde geschafft.

Das bleibt für uns nun wichtig, dass wir diesbezüglich keinen Rückschritt machen.

In der Hinrunde wieder so vielen Rückständen hinterherzulaufen, wird nicht nochmal gutgehen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Der Anteil der „Ex-VSVer“ ist bei uns weiterhin sehr hoch. Aufgrund der Tatsache und der Entfernung nach Hedendorf bleibt es ein besonderes Highlight in der Saison.

