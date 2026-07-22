FuPa-Sommercheck: FSV Bliedersdorf-Nottensdorf II

– Foto: Struwe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Mathias Peimann vom FSV Biedersdorf-Nottensdorf II unsere Fragen.

Nachdem wir in der vorigen Saison fast abgestiegen und nach der Hinrunde als „Enttäuschung der Saison“ beschrieben wurden, sind wir mit dem vierten Platz mehr als zufrieden.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Neuzugänge: Denny Yildiz, Jeronimo Firchau Dogan, Justin Mundt, Leon Meyer, Michel Lucassen, Maik-Leon Gehrke, Niclas Cohrs

Abgänge: Len Schwampe

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Da wir nun in der Breite besser aufgestellt sind, wird es das Ziel sein, den vierten Platz zu bestätigen und zu schauen, was dann nach oben möglich ist.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Die beiden Absteiger Apensen 2 und A/O 4 sowie Güldenstern 3, Mu/Ku 2 und Himmelpforten 2 werden ein Wörtchen mitreden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Es gibt keine richtigen Derbys – wir freuen uns auf alle Heimspiele und Pokalspiele.

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!