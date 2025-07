FuPa-Sommercheck: FSV Bliedersdorf-Nottensdorf II

Der FSV Bliedersdorf-Nottensdorf II schaffte am Ende den Klassenerhalt in der 2. Kreisklasse. In der neuen Saison ist ein neues Trainerteam am Start und es soll deutlich besser als im Vorjahr laufen. Mathias Peimann beantwortete die Fragen im FuPa-Sommercheck.