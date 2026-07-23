FuPa-Sommercheck: FSV Bliedersdorf-Nottensdorf Frauen

– Foto: Struwe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Mathias Peimann vom FSV Bliedersdorf-Nottensdorf (Frauen) unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Unser Ziel haben wir mit Platz fünf erreicht, aber leider lief die Rückrunde nicht ganz so gut wie die Hinrunde.

Neuzugänge: Nadine Worm, Melina Meinken, Theresa Laß

Abgänge: Anna von Bargen, Ann-Kristin Feige

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir suchen aktuell noch nach Verstärkung für unseren Kader, sind aber natürlich schon sehr zufrieden mit unseren drei Neuzugängen. Sportlich soll es ähnlich wie in den letzten Jahren laufen (Platz drei bis fünf), und wir wollen im Pokal möglichst weit kommen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Dieses Jahr sehe ich die Liga noch ausgeglichener als in der letzten Saison. Oste/Oldendorf II und Buchholz werden sicher oben mitmischen, danach ist es schwer einzuschätzen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die Derbys gegen Hedendorf haben immer ihre Brisanz, aber ansonsten sind wir auch sehr auf jede neue Mannschaft in der Liga gespannt.

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!