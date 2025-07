FuPa Sommercheck: FSG 3 Meilen Altes Land II

Die Frauen der FSG 3 Meilen Altes Land II schlossen die vergangene Saison mit einem guten 5. Platz in der 1. Kreisklasse ab. Der Kader wird sich jetzt ein wenig verändern, dennoch soll die gute Spielzeit bestätigt werden. Hier sind die Antworten von Trainer Fynn-Friedrich Schwenkenberg im FuPa Sommercheck.

Naja, der Start in dieser Saison war ziemlich holprig und wir brauchten definitiv Zeit, um uns zu finden. Die Rückrunde war dafür umso besser, wir konnten uns gut finden und die Resultate sprechen für sich.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir haben einige Abgänge zu verzeichnen: Karen Wendt, Jasmin Schulz, Julia Radtke, Shalini van der Werp, Jasmin Riepen und Sarah Lürick haben ihr aktive Laufbahn im Fußball beendet, Linda Wiegmann ist aufgrund ihres Studiums nach Kiel gezogen und spielt dort. Ich möchte hier nochmal allen ehemaligen Mitspielerinnen danken für ihren unermüdlichen Einsatz für das Team. Neuzugänge haben wir drei Stück: Fiene Meier, Kianna-Marie Riedel und Alexa Dieckfoß.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Erstmal wollen wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben, unseren Weg einfach zu gehen und bei jedem Spiel alles zu geben.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Natürlich nach der Sommerpause erstmal an der Kondition :-). Wir müssen uns cleverer im Spiel anstellen und mehr das im Training Angewandte auch umzusetzen. Natürlich müssen wir auch an unseren Abschlüssen arbeiten um noch torgefährlicher zu werden.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ich persönlich freue mich immer auf die Spiele gegen SG Scharmbeck Pattensen II, da diese immer auf Augenhöhe sind und wir da immer alles geben.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!