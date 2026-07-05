FuPa-Sommercheck: FSG 3 Meilen Altes Land

– Foto: Moritz Fürste

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Carl-Philipp Pien von der FSG 3 Meilen Altes Land unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir hatten uns tabellarisch mehr vorgenommen, konnten aber vieles nicht so umsetzen wie gewünscht. Letztendlich sind wir aber glücklich, weiter in der Bezirksliga zu spielen.

Wir haben drei vielversprechende Neuzugänge aus der eigenen Jugend bzw. aus der Spielgemeinschaft mit dem TSV Apensen. Und auch Odina konnten die Mädels nach langen Gesprächen am Tresen endlich überzeugen, zurück ins Alte Land zu wechseln.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen weiter an uns arbeiten und die Fehler aus der letzten Saison abstellen. Und natürlich so früh wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Da Beckedorf/Ritterhude und Anderlingen/Byhusen aufgestiegen sind, finde ich die Liga jetzt recht ausgeglichen. Es wird natürlich interessant, wie sich die neuen Teams aus der Landesliga und der Kreisliga schlagen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die Spiele gegen Fischerhude/Quelkhorn waren immer sehr interessant, ausgeglichen und stark taktisch geprägt.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!