FuPa Sommercheck: FSG 3 Meilen Altes Land

Die FSG 3 Meilen Altes Land darf auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga Lüneburg West spielen. Als Neuling spielte das Team von Trainer Carl Philipp Pien nach anfänglichen Schwierigkeiten eine gute Runde und sicherte sich letztlich souverän den Klassenerhalt. Hier folgen die Antworten des Trainers im FuPa Sommercheck.

Wir sind sehr zufrieden, das Ziel war ganz klar. Wir wollten die Klasse halten und das haben wir auch geschafft. Wir mussten uns erstmal an die Liga gewöhnen und vor allem an die weiten Fahrten. Aber die Mannschaft hat gemeinsam dafür gesorgt, dass wir auch diese Saison in der Bezirksliga spielen.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Im Trainerteam bleibt alles beim Alten, eigentlich war mein Plan, das Amt diese Saison abzugeben. Da sich aber kein geeigneter Kandidat gefunden hat, bleibe ich noch. In der Mannschaft haben wir mit Karen Wendt und Jasmin Riepen 2 Mädels, die aufgehört haben. Neuzugänge haben wir vor allem aus unserer 2. Damenmannschaft. Mit Deike Schubert von Ottensen und Laura Boedecker (Apensen Jugend) haben wir aber auch 2 externe Zugänge.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Das 2. Jahr ist ja bekanntlich immer schwieriger, als das 1. Jahr. Dementsprechend wollen wir uns erstmal weiter in der Liga festigen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Unsere Torausbeute war in der letzten Saison nicht so überragend. Daran arbeiten wir aktuell am stärksten.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wirklich richtige Derbys haben wir ja nicht mehr. Ich persönlich freue mich auf alle Duelle in der kommenden Saison.

