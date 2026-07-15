FuPa-Sommercheck: FG Fulde Stellichte

– Foto: Sportfotografie Stopat

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Axel Fröhlich von der FG Fulde Stellichte unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Als Aufsteiger in die Kreisliga ist die Hinrunde mehr als zufriedenstellend verlaufen: Wir konnten starke 16 Punkte einspielen und uns viel Respekt in der neuen Liga erarbeiten. Die Rückrunde lief dagegen eher schwierig; wir kamen nicht so recht in Fahrt und konnten lediglich einen Sieg einfahren. Am Ende standen durch die gute Hinrunde der Klassenerhalt und 22 Punkte auf dem Konto.

Abgänge: Ole Jahns, Eike Beneke, Nadiem Shanibaqi, Nazar Genco, Ziad Genco, Finn Gümmer.

Zugänge: Admin Spahic, Aziz Burc, Zilan Ördek, Lauris Matti Häusser, Til Hasse, Armin Masic, Erik Nitzer, Valentin-Felix Taprogge.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir möchten mehr Lösungen mit dem Ball erspielen und durch eine höhere Trainingsbeteiligung die Intensität steigern. Ziel ist es, über mehrere Spiele die identische Startelf aufbieten zu können und die Leistungsschwankungen zu reduzieren. Unser Hauptziel bleibt der Klassenerhalt im zweiten Jahr und das endgültige Ankommen in der Kreisliga.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Eintracht Leinetal (bereits eine starke Mannschaft, die nun durch ein komplettes U19-Landesligateam verstärkt wird), Ciwan Walsrode (knapp in der Relegation zur Bezirksliga gescheitert) sowie den TSV Wietzendorf (eine eingespielte und sehr dynamische Mannschaft).

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die Derbys gegen Nordheide, Benefeld und Walsrode sind immer etwas Besonderes. Ansonsten freut man sich auf jedes einzelne Spiel, denn genau dafür trainieren und arbeiten wir. Der Spieltag ist für uns der beste Tag der Woche.

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!