FuPa-Sommercheck: FC Wörpetal III

– Foto: Joshua Lemmermann

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Peter Pralow vom FC Wörpetal III unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind sehr zufrieden mit der vergangenen Saison. Nach dem Zusammenschluss der drei Stammvereine war es eine große Herausforderung, eine Mannschaft zusammenzustellen bzw. diese zu einer Einheit zu formen. Die Jungs haben dies aber mit Bravour gemeistert. Wir konnten uns mit dem Gewinn der Meisterschaft in der 3. Kreisklasse Nord belohnen. Dabei hat die Mannschaft Zusammenhalt und einen eisernen Willen bewiesen.

Im vergangenen Winter gab es schon eine Veränderung im Trainerteam: Florian „Schnacky“ Schnackenberg kam als Co-Trainer dazu. Zudem kommen einige U19-Spieler in den Erwachsenenbereich, wodurch Bewegung in alle Mannschaften kommt. Mit Marc Lampe begrüßen wir einen erfahrenen Spieler, und Luca Schnaars fängt nach seiner kurzen Fußballpause wieder an. Von außerhalb kommt kein weiterer Spieler dazu.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Nach dem Aufstieg wollen wir uns in der neuen Liga etablieren. Als Ziel haben wir uns gesetzt, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Anderlingen II wird nach der letzten Saison ein Titelanwärter sein. Bremervörde II will nach dem Abstieg bestimmt wieder ihr Können zeigen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Am meisten freuen wir uns auf das Samtgemeindederby gegen den FC Ummel II. Letzte Saison hatten wir kein Derby in unserer Liga, sodass die Jungs vor allem auf dieses Spiel brennen.

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