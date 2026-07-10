FuPa-Sommercheck: FC Wörpetal II

Auf die vergangene Saison blicken wir insgesamt mit gemischten Gefühlen zurück. Der Tabellenplatz entsprach zwar nicht unseren Vorstellungen, dennoch haben wir viele positive Entwicklungen gesehen. Über weite Strecken waren wir mit vielen Mannschaften auf Augenhöhe. In einigen Spielen hat uns das nötige Spielglück gefehlt, in anderen die letzte Konsequenz oder Kaltschnäuzigkeit, um etwas Zählbares mitzunehmen. Trotzdem hat sich die Mannschaft im Laufe der Saison sichtbar weiterentwickelt. Genau auf dieser Entwicklung wollen wir aufbauen und die Erkenntnisse aus dem vergangenen Jahr nutzen, um den nächsten Schritt zu machen.

Auch in diesem Sommer hat sich personell einiges getan. Besonders freuen wir uns auf mehrere Spieler aus unserer U19, die nun den Schritt in den Herrenbereich machen. Sie haben ihr Potenzial bereits in der vergangenen Saison gezeigt und sollen nun nach und nach an die Anforderungen im Herrenfußball herangeführt werden. Wir sind überzeugt, dass sie unsere Mannschaft bereichern werden. Gleichzeitig gibt es auch einige Abgänge – sowohl vereinsintern als auch zu anderen Vereinen. Das war nach der ersten gemeinsamen Saison jedoch ein Stück weit zu erwarten. Nach dem Zusammenschluss der drei Stammvereine mussten sich Mannschaft und Spieler zunächst finden. Jeder konnte in der vergangenen Saison Erfahrungen sammeln und seine persönliche Situation neu bewerten. Wir sehen diesen Prozess als ganz normale Entwicklung und haben das Gefühl, dass sich die Strukturen nun immer weiter festigen und die Mannschaft Schritt für Schritt zusammenwächst.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser Ziel ist es, die Entwicklung der vergangenen Saison fortzusetzen und als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen. Besonders wichtig ist uns, die jungen Spieler aus der U19 erfolgreich in den Herrenbereich zu integrieren und sie Schritt für Schritt an unsere Spielweise heranzuführen. Sportlich wollen wir mutigen und intensiven Fußball spielen und unsere Spielidee konsequent auf den Platz bringen. Wenn wir die Entwicklung der Mannschaft fortsetzen und als Team konstant auftreten, möchten wir uns frühzeitig von den unteren Tabellenregionen absetzen. Unser klares Ziel ist ein sicherer Platz im Mittelfeld der 1. Kreisklasse.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Eine seriöse Prognose ist in diesem Jahr kaum möglich. Durch die freiwilligen Absteiger aus der Kreisliga, eine Fusion innerhalb der Liga sowie die zahlreichen personellen Veränderungen bei vielen Vereinen ist aktuell nur schwer einzuschätzen, wie die Kräfteverhältnisse aussehen werden. Hinzu kommt, dass man nie genau weiß, welche Neuzugänge die einzelnen Mannschaften verpflichtet haben und wie schnell sich die Teams finden. Deshalb erwarten wir eine sehr ausgeglichene Liga, in der viele Mannschaften auf Augenhöhe agieren werden. Umso wichtiger wird es sein, Woche für Woche konstant gute Leistungen abzurufen. Wir konzentrieren uns dabei in erster Linie auf unsere eigene Entwicklung und wollen mit unserer Spielweise eine gute Rolle in der Liga spielen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns grundsätzlich auf jedes Punktspiel. Nach einer langen Vorbereitung möchte jeder Spieler endlich wieder um Punkte spielen. Natürlich haben Spiele gegen die vermeintlichen Topmannschaften oder lokale Duelle immer ihren besonderen Reiz. Gerade dort kann man sehen, wo man als Mannschaft steht. Da sich die Liga durch die Veränderungen in diesem Sommer neu sortieren wird, sind wir auf jedes Spiel gespannt. Wir wollen uns mit jedem Gegner messen und zeigen, dass wir im Vergleich zur vergangenen Saison den nächsten Schritt gemacht haben.