FuPa-Sommercheck: FC Wörpetal Frauen

Es war keine einfache Aufgabe, wie man schwer erkennen kann am Ende der Saison. Wenn grob gesagt zwei verfeindete Vereine aufeinandertreffen, Wilstedt aus der Kreisklasse auf 9er Feld und TuS Tarmstedt aus der Kreisliga auf 11er Feld, muss da die Chemie erstmal hergestellt werden und uns war klar, das kann ein langer Prozess werden. Unsere Testspiele verliefen erstaunlich gut, wir konnten uns mit einem Unentschieden, einem hohen Sieg und nur einer Niederlage zufrieden geben. Das gab uns ein gutes Gefühl.

Durch den erfolgreichen Aufstieg von Wilstedt durften wir auch wieder in der Kreisliga starten und hatten das klare Ziel den Klassenerhalt zu sichern und zu zeigen, dass eine Fusion möglich ist. Es gab natürlich Hürden und der Spielfluss war nicht der ansehnlichste, aber für eine neue Mannschaft aus unterschiedlichen Klassen sah man deutlich, auch von Spiel zu Spiel, dass wir in der Liga mitspielen können und sehr viel Potenzial herrscht. Zusammenfassend kann man sagen, dass noch Luft nach oben ist, da man mit 13 Punkten am Ende in der Tabelle nicht zufrieden sein kann.