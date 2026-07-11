FuPa-Sommercheck: FC Wörpetal

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Bent-Niklas Otten vom FC Wörpetal unsere Fragen.

Einziger Wermutstropfen der Saison war das verlorene Pokal-Halbfinale gegen Bevern. Wir hätten uns gerne das Double geholt, hatten im Halbfinale gegen einen starken Gegner allerdings leider einen schlechten Tag und verdient verloren.

Die vergangene Saison war ein voller Erfolg für uns. Wir sind als neuer Verein an den Start gegangen und mussten aus drei Vereinen eine Mannschaft formen. Die Erwartungen von außen waren extrem hoch, nachdem Bülstedt „alleine“ nur haarscharf am Bezirksliga-Aufstieg vorbeigeschrammt war. Für viele Zuschauer und Außenstehende war der Aufstieg eine Formsache; uns war allerdings klar, dass wir uns zunächst als Mannschaft finden mussten. Das ist uns glücklicherweise sehr schnell gelungen. Hier gilt es auch, die Arbeit von André und Dennis hervorzuheben. Unterm Strich haben wir in der Liga lediglich am 1. Spieltag verloren und sind spätestens im Oktober so richtig ins Rollen gekommen, daher war die Meisterschaft am Ende verdient. Auch die Gesamtentwicklung im Verein geht in die richtige Richtung, und wir konnten die Euphorie der Neugründung absolut mitnehmen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Außer der Liga gibt es bei uns keine Veränderungen. Wir gehen mit demselben Kader sowie demselben Trainer- und Betreuerteam eine Liga höher an den Start.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr? *

Erstes Ziel ist in jedem Fall der Klassenerhalt. In den sechs Testspielen der Vorsaison gegen Bezirksligisten konnten wir in allen Partien mithalten und haben kein Spiel verloren; daher sind wir selbstbewusst genug, dass wir in jedem Spiel eine Chance haben. Wir wissen aber auch, dass ein Ligaspiel noch einmal eine andere Nummer ist.

Der Bezirkspokal ist darüber hinaus natürlich ein absoluter Bonus. Wir freuen uns auf die Qualirunde in Immenbeck und hoffen, dass wir uns dort durchsetzen können – alles Weitere lassen wir auf uns zukommen. Wenn wir im Anschluss noch einmal ein Highlight-Heimspiel bekommen würden, beispielsweise gegen Bornreihe oder Rotenburg, wären wir, glaube ich, bereits zufrieden.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Das ist schwer zu sagen. Anhand des Vorjahres sind hier natürlich Ottersberg als Landesliga-Absteiger sowie Uphusen, Heeslingen II und Oyten zu nennen. Ich glaube, dass es ein enges Meisterrennen geben könnte, in dem zusätzlich zu den genannten Mannschaften auch noch der SV Anderlingen mitmischen könnte.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Dadurch, dass mein Vater in Anderlingen Trainer war, kenne ich dort viele Spieler; daher werden das für mich persönlich zwei besondere Spiele. Für unsere Bülstedter werden die Spiele gegen Fischerhude/Quelkhorn mit Blick auf das letztjährige Relegationsfinale etwas Besonderes sein. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich auf die Duelle in der Nähe: Nach Lilienthal, Sottrum und Ottersberg werden es kurze Wege zu den Auswärtsspielen sein.

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