FuPa-Sommercheck: FC Wörpetal

Die Frage ist eher, was ist nicht neu...? Wir gehen als neuer Verein an den Start und daher gibt es auch zahlreiche Veränderungen. Als echte Neuzugänge konnten wir Clas Schröder, Marlo Suhr, Edgar Moderau und Jonas Marherr für uns gewinnen, alle kommen mit ordentlich Erfahrung aus der Bezirksliga zu uns ins Team. Die vier haben eine Vergangenheit in einem der drei Stammvereine gehabt und somit Stallgeruch. Mit Andre Petersen und Dennis Bargemann gibt es eine neues Trainerduo an der Seitenlinie. Jonas Gieschen und Julian Lenz stehen uns als Torwarttrainer zu Verfügung. Komplementiert wird das Team durch Malte Fröhlich und Stefan Niebuhr als Betreuer.