FuPa-Sommercheck: FC Wischhafen/Dornbusch II

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Torben Richters vom FC Wischhafen/Dornbusch II unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Mit der vergangenen Saison sind wir alles in allem sehr zufrieden. Wir konnten uns den Wiederauftieg mit dem zweiten Platz sichern. Einzig die Trainingsbeteiligung lässt zu wünschen übrig.

Es gibt einige Veränderungen bei uns. Da es in unserer ersten Herren einen ziemlich großen Umbruch gab/gibt, mussten wir einige Spieler hochziehen. Mit unserem Torgaranten Michel Rudolph verlässt uns zudem ein wichtiger Spieler in unserer Offensive; er geht zum gefühlten achten Mal in Fußballrente. Möglicherweise ist ein Comeback aber nicht ausgeschlossen :D

Wir haben jedoch auch ein paar Neuzugänge, sodass wir die Lücken größtmöglich geschlossen haben. Im Trainerteam gibt es ebenfalls eine kleine Änderung: Christian Braun möchte als Spieler etwas kürzertreten, bleibt uns als spielender Co-Trainer aber erhalten.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser Ziel für diese Saison ist schwer zu definieren. Durch einige personelle Änderungen muss sich die Mannschaft erst einmal einfinden, zudem ist es schwer zu sagen, wie die anderen Teams einzuschätzen sind. Ein richtiges Ziel zu betiteln, ist daher schwer. Unsere Trainingsbeteiligung muss besser werden – wenn hierbei alle mitziehen, ist in der Saison alles offen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Die Antwort habe ich gerade eigentlich fast schon vorweggenommen. Wir sind zurück in der Liga, können die Gegner aber nicht genau einschätzen. Ich denke, nach den ersten zwei bis drei Spielen wird man sicherlich eine Tendenz erkennen, wer um den Aufstieg kämpft.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Genaue Spiele gibt es da nicht. Sicherlich wird es einige Partien im Saisonverlauf geben, die sehr umkämpft sind, und möglicherweise entstehen ja noch ein paar Highlights im Pokal.

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