FuPa-Sommercheck: FC Wischhafen/Dornbusch Frauen

– Foto: Marieke Niemse

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Lara-Sophie Krause von der Frauenmannschaft des FC Wischhafen/Dornbusch unsere Fragen.

Wir sind sehr zufrieden mit der vergangenen Saison, da wir unsere Leistung tabellarisch im Vergleich zur Saison 2024/2025 um einiges steigern konnten.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir haben einige Abgänge im Trainerteam sowie im Spielerbereich. Unser Trainer Matthis Krause hat nach drei Jahren sein Amt an Susan Brandt übergeben. Unsere Physiotherapeutin hat uns vorerst auch verlassen. Zudem sind ein paar Spieler nach Drochtersen gewechselt, und einige möchten sich nun auf andere Sachen konzentrieren. Wir haben aber auch zwei neue Spielerinnen aus der Jugend dazubekommen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen erst einmal wieder da anknüpfen, wo wir aufgehört haben, und alles Weitere ergibt sich dann.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Wir haben keine spezifische Mannschaft, sondern wir gehen in jedes Spiel mit der gleichen Einstellung. Letzte Saison gab es auch einige Spiele, bei denen man dachte, sie verlaufen anders, als sie am Ende verlaufen sind. Von Spieltag zu Spieltag bleibt es erst einmal eine Überraschung.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Vor allem das Pokalspiel, das wir wieder auf heimischem Boden austragen dürfen, ist ein echtes Highlight, aber auch die Derbys, von denen wir in dieser Saison mehr als genug haben dürfen.

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