FuPa-Sommercheck: FC Wischhafen/Dornbusch

– Foto: Struwe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Norman Pehmüller vom FC Wischhafen/Dornbusch unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Absolut unzufrieden, natürlich. Als Verein und Mannschaft ist ein Abstieg immer scheiße – als Spieler noch mehr. Das Gefühl kenne ich persönlich, und das muss erst einmal verarbeitet werden.

Wir haben einen kompletten Neustart vollzogen und eine komplett neue Mannschaft aufgebaut. Zwölf Spieler sind dem Verein erhalten geblieben.

Abgänge:

Yannik Bahr (zu D/A III)

Neun Spieler haben die Fußballschuhe an den Nagel gehängt.

An dieser Stelle wünschen wir Yannik viel Erfolg und Glück. Natürlich auch an die, die aufgehört haben: Vielen Dank und alles Gute euch!

Dennoch haben wir einen Kader von 26 Mann aufbauen können.

Neuzugänge und Kaderveränderungen:

Viele Spieler sind aus der zweiten Herren dazugestoßen.

Jonah Lünstedt (aus unserer U19)

Jannik Wehenkel (aus der U19 von D/A)

Alex Wettern (ebenfalls von D/A)

Jonas Hinsch (früher schon für den FC aktiv)

Killian Herrmann (wieder im Training nach seinem Kreuzbandriss)

Der Verein wurde quasi komplett umgekrempelt. Selbst im Vorstand gab es auf einer Position einen Wechsel: „Hagge“, unser jahrelanger Obmann, hat sich nicht mehr aufstellen lassen. Auch an dieser Stelle: Danke, Hagge! Pascal Stadach wurde in das Amt berufen.

Außerdem konnten wir einen zusätzlichen Trainer für uns gewinnen, der uns mit seiner Erfahrung und Ruhe hundert Prozent weiterhelfen wird. Claus Horwege („C Claus“) steht ab sofort mit an der Seitenlinie als Trainer. Wir haben quasi keinen Co-Trainer, sondern zwei auf Augenhöhe gleichberechtigte Verantwortliche, die diesen Neustart begleiten werden. Ich kenne C Claus schon seit über 30 Jahren aus meiner aktiven Zeit bei D/A – menschlich, charakterlich und aus sportlicher Sicht ein Volltreffer für uns. Das kann man und muss man auch so sagen! Ein Gewinn für uns alle.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Durch den Neustart lassen wir die Kirche im Dorf. Wir wollen uns erst einmal finden – der Klassenerhalt ist unsere Realität.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ich denke, dass die Mannschaften der vergangenen Saison, die oben standen, auch wieder oben stehen werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ganz klar die Derbys gegen Freiburg an erster Stelle und dann natürlich gegen D/A – das werden unsere Highlights!

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!