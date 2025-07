FuPa Sommercheck: FC Wischhafen/Dornbusch

Was war das zuletzt für ein überraschender Saisonverlauf? Nach Platz 5 im Vorjahr als Aufsteiger, ging es für die Kehdinger zuletzt nur um den Klassenerhalt und das bis zum letzten Spieltag. Letztlich profitierte man davon, dass es beim TSV Eintracht Immenbeck II zum Zwangsabstieg kam. Mit neuem Trainer und etwas verändertem Kader geht es in die kommende Saison. Hier sind die Antworten des spielenden Co-Trainers, Lukas Hatecke, in Zusammenarbeit mit Trainer Patrick Dittmer im FuPa Sommercheck.

Mit der abgeschlossenen Saison sind wir überhaupt nicht zufrieden. Nach der erfolgreichen Vorsaison hatten wir uns mehr vorgenommen, als bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zu spielen. Leider haben wir es aufgrund einiger Abgänge und personellen Engpässen über die gesamte Saison hinweg nie dauerhaft geschafft, die Leistung aus der Vorsaison zu bestätigen. Letztendlich sind wir sehr froh, auch nächste Saison in der Kreisliga zu spielen und freuen uns auf einen Neuanfang.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die größte Veränderung hat auf der Trainerbank stattgefunden. Stefan Raap übergibt nach drei Jahren das Zepter an Patrick Dittmer. Auch unser langjähriger Betreuer Joshua Krämer hat uns leider nach der letzten Saison verlassen. Für ihn stößt Jan-Hendrik Dörries zum Team. Auch im Kader gab es Veränderungen. Tobias Sonack hängt nach 25 Jahren beim FC W/D die Fußballschuhe an den Nagel und verabschiedet sich in den Fußballruhestand. Luca-Finn Oest wird uns berufsbedingt verlassen und Niklas Junge wechselt zum VfL Güldenstern Stade II. Vielen Dank für euren Einsatz und alles Gute für eure Zukunft! Verstärken wird uns in der kommenden Saison Ole Andreas, der vom TSV Großenwörden gekommen ist.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Nach der letzten Saison und den personellen Veränderungen ist unser Hauptziel der Klassenerhalt.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Nach dem Trainerwechsel und den Veränderungen im Kader geht es momentan in erster Linie darum, schnell zu einem funktionierenden Team zusammenzuwachsen. Blickt man auf die Statistiken der letzten Saison zurück, sieht man, dass wir mit nur 34 geschossenen Toren die schwächste Offensive der Liga gestellt haben. Da sehen wir definitiv Verbesserungspotential.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Nach dem Abstieg von D/A und den Nichtaufstiegen von Freiburg/Oederquart und Großenwörden bleiben uns die ganz „großen“ Derbys leider verwehrt.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!