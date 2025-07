FuPa-Sommercheck: FC Wanna-Lüdingworth

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Frank Zietelmann vom FC Wanna-Lüdingworth unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Da ich erst seit zwei Wochen Trainer des FC WL bin, kann ich zur vergangenen Saison nur bedingt etwas sagen. Fest steht aber: Die Mannschaft hat den Aufstieg von der Kreisklasse in die Kreisliga geschafft – das ist ein großer Erfolg. Insofern lässt sich sagen, dass die Saison insgesamt sehr positiv verlaufen sein muss.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Mit Karsten Weihe hat uns der erfolgreichste Torschütze der vergangenen Jahre verlassen und wurde in den wohlverdienten fußballerischen Ruhestand verabschiedet. Sein Engagement und seine Tore werden dem Team sicher fehlen.

Neu im Kader ist Jerome Weinlich, der vom Tuspo Surheide zu uns wechselt. Wir freuen uns, ihn im Team begrüßen zu dürfen und sind überzeugt, dass er sportlich wie menschlich eine Bereicherung sein wird.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Uns ist allen bewusst, dass wir ab dem ersten Spieltag gegen den Abstieg kämpfen werden – sowohl den Spielern als auch den Verantwortlichen. Mit einem Durchschnittsalter von nur 22 Jahren ist unser Kader sehr jung. Wir werden sicherlich an der einen oder anderen Stelle Lehrgeld zahlen, gleichzeitig aber auch wertvolle Erfahrungen sammeln, die uns in unserer Entwicklung weiterbringen werden.

Der Verein schafft dafür optimale Rahmenbedingungen: Mit vier hervorragend gepflegten Rasenplätzen und zwei Sporthallen haben wir ganzjährig exzellente Trainingsmöglichkeiten. Zudem wird in hochwertige Trainingsutensilien investiert, die dank unseres Betreuers Nico – der zugleich die gute Seele des Vereins ist – stets in einwandfreiem Zustand sind.

Nicht zuletzt können wir auf viele engagierte Helfer im Hintergrund zählen, die mit großer Fußballbegeisterung dafür sorgen, dass sich unsere Spieler voll und ganz auf den Sport konzentrieren können.

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir wissen, dass wir uns in nahezu allen Bereichen weiterentwickeln müssen – das gehört zum Lernprozess eines jungen Teams. Besonders die hohe Zahl an Gegentoren aus der letzten Saison zeigt, dass wir defensiv stabiler werden müssen. Genau da setzen wir in der Vorbereitung an: mit klarem Fokus auf das Spiel gegen den Ball und eine kompaktere Grundordnung. Die Mannschaft ist ehrgeizig und bereit, diesen nächsten Schritt zu gehen.

Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Grundsätzlich freuen wir uns auf jedes Spiel in der Kreisliga – für uns ist jede Partie eine neue Herausforderung. Natürlich haben Derbys immer eine besondere Atmosphäre, aber als Aufsteiger liegt unser Fokus vor allem darauf, in jedem Spiel alles zu geben und uns bestmöglich zu präsentieren. Die Vorfreude auf die Saison ist insgesamt groß.

