FuPa-Sommercheck: FC Viktoria Thiede

– Foto: Jonas Roesner

Noch etwa eine Woche bis zum Ligastart in den Bezirksligen Braunschweigs. Noch einmal Zeit für die Vereine ein kleines Fazit zur letzten Saison zu ziehen und auf die kommende Saison zu blicken mit dem FuPa-Sommercheck. Cheftrainer Yüksel Altinkaya vom FC Viktoria Thiede gab ein paar Insights zu seinem Team.

Altinkaya: Wir sind sehr zufrieden mit der letzten Saison. Wir haben die Saison auf junge Neuzugänge gesetzt und die Jungs haben uns nicht enttäuscht. Wir sind zum nem richtig guten Haufen zusammengewachsen, die ne Menge Spaß, aber auch Ehrgeiz mit sich bringt. Ein hervorragender 4. Platz war dann der verdiente Lohn für unsere harte Arbeit.

Altinkaya: Die Sommerpause war kurz, wir bereits am 29.06. mit der Vorbereitung begonnen haben. Zweifelsohne war das Trainingslager unser absolutes Highlight. Sportlich und für den Teamgeist ein absoluter Pusher für die Saison.

2.⁠ ⁠Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren die Highlights?



3.⁠ ⁠Gibt es personelle Veränderungen bei euch im Team?

Zugänge

Amir Hadziavdic

(Trainer)

Can Özgür, Simon Toprakli (Germania Bleckenstedt)

Luca Sachteleben, Maurice Rittel

(Pfeil Broistedt)

Ali Elibol

(SV Lengede)

Harold Mougnol

(VfL Oker)

Joel Glaub

(BSC Acosta)

Jemie Kirschner

(TSV Salzgitter)

Abgänge

Trainer Habil Turhan

(Pause)

Marvin Pramme

(Ü32 Fortuna Salzgitter)

Daniel Salge, Hussein Kanaan (SV Union SZ)

Arda Özdemir

(SV Wendessen)

Nico Bartz, Maxi John

(2. Herren)

Nico Schulz, Dima Borewitsch, Dennis Engelmann

(Pause)



4.⁠ ⁠Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Altinkaya: Wir starten mit einem nochmal verjüngten Kader in die Saison. Haben aber noch ein paar erfahrene Spieler dazu gewonnen, die die den jungen Spielern die Last abnehmen werden. Wir wollen uns stetig verbessern. Auch wenn wir letztes Jahr völlig unerwartet 4. geworden sind, sind wir gezwungen die Leistung nicht nur zu bestätigen, sondern diese auch zu verbessern.



5.⁠ ⁠Auf was freut ihr euch in der kommenden Saison am meisten?

Altinkaya: Wie bereits letzte Saison haben wir viele Derbys, was den besonderen Reiz in dieser Liga macht. Es sind einige sehr starke Mannschaften in der Liga, allen voran die zweite vom MTV Wolfenbüttel. Daher gehe ich von vielen schönen Spielen mit einem hohen spielerischen Niveau, vor allem für alle Fans aus, darauf freuen wir uns….

….selbstverständlich auch auf die Mannschaftsfahrt

Für mehr Updates vom FC Viktoria Thiede: https://www.instagram.com/fcviktoriathiede1.herren/