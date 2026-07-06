FuPa-Sommercheck: FC Union Verden

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Serkan Yakar vom FC Union Verden unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir nehmen sehr viel Erfahrung aus der vergangenen Saison mit; leider hat es sportlich nicht gereicht, den Abstieg aus der Kreisliga zu vermeiden. Dennoch konnten wir trotz der vielen Rückschläge und Niederlagen die Saison durchspielen. Mit den Ergebnissen sind wir nicht zufrieden, mit der Entwicklung der Spieler und der Mannschaft aber schon.

Es gibt sehr viele Veränderungen, angefangen mit dem Trainerposten. Ab sofort leitet Filip Arizanov unsere 1. Herrenmannschaft. Unterstützt wird er von Tariq Dar, der als spielender Co-Trainer eine sehr gute Beziehung zur Mannschaft hat. Des Weiteren erhalten wir sehr viel Erfahrung durch Spieler wie Alper und Tuna Dogru, die neu dazustoßen. Sie bringen die Erfahrung und Ruhe mit, die uns in der letzten Saison gefehlt hat. Auch möchten wir junge Spieler, die hungrig und motiviert sind, in den Kader einbauen. Das ist uns mit Mohammed Nazari und Leon Eckart auch gelungen. Als Königstransfer würde ich die Verpflichtung von Tugay Dogru benennen, der uns im Offensivbereich nochmal extrem gefährlicher macht und auch sehr viel Erfahrung mitbringt.

Wir werden auch noch weitere Transfers tätigen; gerade in der Breite wollen wir uns zukünftig noch besser aufstellen. Der eine oder andere Top-Transfer steht auch noch auf meiner Liste.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser größtes Ziel ist es, attraktiven Offensiv-Fußball zu spielen und dem Gegner unser Spiel aufzudrücken. Des Weiteren möchten wir uns als Mannschaft und Verein weiterentwickeln. Wir stehen noch am Anfang einer langen Reise; viele haben uns durch den Abstieg schon abgeschrieben, doch wir haben weitaus größere Ziele als Verein.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Natürlich müssen wir als Erstes den TSV Uesen nennen, der mit uns aus der Kreisliga absteigt. Sie haben eine gute Vereinsstruktur und bringen viel Erfahrung mit. Auch Fischerhude-Quelkorn 2 darf nicht unterschätzt werden; sie haben eine Top-Truppe und zählen für mich als ein Top-3-Team der 1. Kreisklasse.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Gerade die Duelle gegen die vermeintlichen Top-Teams werden natürlich sehr interessant. Ich persönlich freue mich aber auf das Duell gegen Lohberg 2, weil ich dort viele Spieler kenne und schätze.

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