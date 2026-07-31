FuPa-Sommercheck: FC Schüttorf

– Foto: Hinnerk Schröer

Die Mannschaften der Landesliga Weser-Ems befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Dennis Große Vennekate, Co-Trainer vom FC Schüttorf, hat uns einen Ausblick gegeben.

Wir haben hohe Ansprüche an uns selbst und hätten uns nach dem guten Saisonstart schon ein paar Punkte mehr gewünscht. Trotzdem wissen wir, dass einige Konkurrenten andere Möglichkeiten haben. Insgesamt war die Saison ordentlich und darauf wollen wir aufbauen.

Wir sind am 30. Juni gestartet. Durch die kurze Sommerpause waren die Jungs schnell wieder im Rhythmus. Im Vordergrund stand für uns, die Zeit bestmöglich zu nutzen, intensiv zu arbeiten und als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen.





Gibt es eine generelle Entwicklung innerhalb der Mannschaft oder einen Spieler, den du besonders hervorheben möchtest?

Trotz einiger Veränderungen im Kader wachsen die Jungs gut in ihre Rollen und auch unsere Neuzugänge haben sich schnell eingefügt. Besonders freut es uns, dass Olivier Cremers und Max Wolf nach ihren langen Verletzungen die komplette Vorbereitung verletzungsfrei absolvieren konnten. Gleichzeitig müssen wir die Ausfälle von Steffen Krabbe und Helge Pollmann kompensieren, die sich beide zum Ende der vergangenen Saison das Kreuzband gerissen haben und hoffen, dass sie uns schnell wieder zur Verfügung stehen.





Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Durch die fünf Absteiger wollen wir frühzeitig möglichst viele Punkte sammeln und mit dem Tabellenkeller nichts zu tun haben. Wenn wir am Ende in der oberen Tabellenhälfte landen, wäre das für uns eine sehr erfolgreiche Saison.





Habt ihr sonst noch etwas hinzuzufügen?

Wir freuen uns auf den Saisonauftakt in Schüttorf am Sonntag gegen den VfL Oldenburg und hoffen auf viele Zuschauer, die uns dabei unterstützen.