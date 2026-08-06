FuPa-Sommercheck: FC Roddau

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Eine neue Spielidee umzusetzen, klappt mal gut, mal besser und manchmal gar nicht. Unsere Vorbereitung und der Saisonstart waren geprägt von dieser Berg- und Talfahrt. Mit dem Saisonverlauf erarbeiteten wir uns allerdings eine gewisse Konstanz, die wir über die lange Winterpause konservieren konnten und uns somit ein schönes Punktepolster herausgespielt haben. Nach den ersten Spielen der Rückrunde wurden wir dann aber schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und mussten teilweise ordentlich Lehrgeld bezahlen.

Wir betrachten die abgelaufene Saison aus mehreren Blickwinkeln. Tino Schulz, Jörg Zimmermann als Torwarttrainer und ich haben die Mannschaft nach dem Kreisliga-Abstieg in der Vorsaison übernommen. Zu Beginn ging es in erster Linie um das gegenseitige Kennenlernen: Welche Vorstellungen hat der Verein, welche die Mannschaft und welche (Spiel-)Ideen bringen wir als Trainer mit? An dieser Stelle will ich den Spannungsbogen nicht unnötig überdehnen – kurz gesagt: Es hat gematcht.

Am Ende stehen wir, nach einem ruhigen Saisonverlauf, auf dem sechsten Tabellenplatz. Aufgrund verschiedener Konstellationen wäre sogar der direkte Wiederaufstieg bis zum letzten Spieltag noch möglich gewesen. Die ersten vier Plätze gingen aber völlig verdient an die bekannten Aufsteiger aus Ramelsloh, JesBe, Elbmarsch und Stelle, denen wir noch einmal gratulieren und viel Erfolg für die bevorstehende Saison wünschen! Grundsätzlich sprechen wir von einer erfolgreichen Saison, wissen aber auch, an welchen Stellen wir uns verbessern wollen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Leider müssen wir zur neuen Saison auf Daniel Thews und Matthias Dierks verzichten. Beide haben sich dazu entschlossen, ihre Fußballschuhe erst einmal an den Nagel zu hängen.

Freuen dürfen wir uns dafür über einige Neuzugänge und Verstärkungen:

Abgänge:

Daniel Thews (beendet vorerst seine Laufbahn)

Matthias Dierks (beendet vorerst seine Laufbahn)

Externe Neuzugänge:

Alexander Sommerfeld

Tobias Berendsen

Marc Henning

Neuzugänge aus der zweiten Mannschaft:

Paul Schenk

Roman Dahl

Till Schäfer

Karl Nagel

Arne Müller

Christoph Friedrich (konnte in der abgelaufenen Rückserie bereits mit sieben Toren in der 1. Kreisklasse auf sich aufmerksam machen)

Trainer- und Betreuerteam:

Sven Ilchmann (neu im Trainerstab)

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Kurzfristig ist es unser Ziel, alle Neuzugänge – gerade die jungen Spieler – in die Mannschaft zu integrieren und somit einen Umbruch zu starten. Mittelfristig würden wir gerne attraktiv und erfolgreich Fußball spielen und unseren großartigen Zuschauern das eine oder andere Sahnestück anbieten. Langfristig geht es aber immer darum, sich zu verbessern; tabellarisch wäre das mindestens Platz fünf.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Wir gehen in eine Saison, in der vermutlich jeder gegen jeden gewinnen kann. Einen klaren Favoriten, wie Ramelsloh im letzten Jahr, sehen wir nicht. Sicherlich werden die Absteiger erneut angreifen wollen, aber auch Neu Wulmstorf und Hanstedt-Brackel haben im letzten Jahr gute Leistungen gezeigt und werden sich nicht kampflos geschlagen geben.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Es gibt kein Spiel, auf welches wir uns nicht freuen – am meisten aber immer auf das nächste! Wir wünschen allen Mannschaften einen verletzungsfreien Saisonverlauf.

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