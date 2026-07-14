FuPa-Sommercheck: FC Oste/Oldendorf Ü40

– Foto: FC Oste/oldendorf

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Sebastian Gerdts vom FC Oste/Oldendorf Ü40 unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Mit dem Aufstieg aus der 1. Kreisklasse kann man nur zufrieden sein.

Ein paar „Jungspunde“ rücken aus der Ü30 hoch. Ansonsten bleibt der Kader unverändert.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser Ziel ist es, oben mitzuspielen und im Pokal die erste Runde zu überstehen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Das kann ich aktuell schwer beurteilen, da ich erst seit einem Jahr Trainer bin und selbst erst seit dieser Zeit Ü40 spiele.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns auf jedes Spiel, vor allem aber auf das Derby gegen die SG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel.

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!