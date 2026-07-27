FuPa-Sommercheck: FC Oste/Oldendorf III Frauen

– Foto: Mirijam Westphal

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortetn Gina Poppe und Julia Dahling von der dritten Frauenmannschaft des FC Oste/Oldendorf unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

In der Saison 2025/2026 hätte viel mehr drin sein können als „nur“ Platz fünf. Aus den 14 Spielen lediglich 17 Punkte mitzunehmen, ist nicht unbedingt zufriedenstellend gewesen. Wir haben jedoch über die Sommerpause sowie die bereits wieder angelaufene Vorbereitung die letzte Saison verarbeiten und den Blick wieder nach vorne richten können.

Wir starten mit einem neuen Trainergespann aus Mirijam Westphal und Olli Domke in die neue Saison und freuen uns schon alle, gemeinsam die ersten Punkte einzufahren!

Wir haben indes ein paar Spielerabgänge in unsere zweiten Damen zu verzeichnen: Jamila Krüger, Emily Poppe und Linéa Müller waren in den letzten Spielzeiten von enormer Wichtigkeit, aber wir drücken ihnen für ihre Zeit in unserer zweiten Vertretung alle Daumen und hoffen auf regen Einsatz!

Kein wirklicher Neuzugang, eher eine Rückkehr, bildet Julia Dahling, die in der Rückrunde 2026 leider verletzungsbedingt ausgefallen war. Wir freuen uns, dich wieder am Ball zu sehen!

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Oberstes Ziel ist – wie sollte es anders sein – natürlich die Tabellenspitze. Wir wissen, dass wir das Zeug dazu haben, und wollen, dass auch andere das sehen.

An was müsst ihr diese Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotenzial?

Im Rückblick auf 2025/2026 müssen wir unser Torverhältnis aufwerten; das heißt, wir müssen in der Offensive konsequenter abschließen und hinten weniger kassieren.

Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wenn wir uns unseren Spielplan für 2026/2027 anschauen, ist nahezu jedes Spiel ein Derby – sich da zu entscheiden, ist nicht möglich.

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