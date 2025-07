FuPa-Sommercheck: FC Oste/Oldendorf III Frauen

Wir haben in der vergangenen Saison leider nicht immer unser volles Potenzial abrufen können. Auf gute Spiele folgten durchwachsene und das spiegelte sich am Ende der Saison dann auch in der Tabelle wider.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Mit Dorien Vos verlässt uns eine längjährige, sehr am Herzen liegende Spielerin. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei der Gestaltung unseres Auftrittes in den sozialen Medien hat Dorien wichtige Aufgaben übernommen. Dorien, auch hier nochmal, vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz. Wir werden Dich sehr vermissen. Aus unserer letztjährigen B-Mädchenmanschaft werden einige Spielerinnen, die wir an dieser Stelle schonmal ganz herzlich begrüßen möchten, in die Damenmanschaften wechseln. Es freut uns sehr, dass wir uns dadurch im Kader noch etwas breiter aufstellen können.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Die Ziele für die anstehende Saison sind ähnlich zu denen der letzten. Die neuen und jungen Spielerinen integrieren und entwickeln, Potential abrufen, gut in die Saison starten und Spaß am Fussball haben. Alles andere ergibt sich.

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Entwicklungs- und Verbesserungspotenzial gibt es immer. Eine gute Trainingsbeteiligung ist wichtig, dann komm der Fortschritt automatisch.

Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns schon sehr auf die Spiele gegen den FC Mulsum/Kutenholz. Die Spiele sind oft hitzig, aber immer fair.







