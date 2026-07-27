FuPa-Sommercheck: FC Oste/Oldendorf III

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die Hinrunde verlief definitiv nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Die Rückrunde war dann allerdings das komplette Gegenteil: Wir haben phasenweise sehr guten Fußball gezeigt. Unterm Strich haben wir jedoch zu viele Punkte unnötig liegen gelassen.

Nach zwei erfolgreichen Jahren hat sich das Trainerduo Fabian Hesse und Florian Siems eine Auszeit gegönnt. Für mich bedeutet das: Ich trete als aktiver Spieler kürzer und übernehme fortan das Traineramt. Unterstützt werde ich dabei von Jonas Helmke, der sein Debüt als Co-Trainer gibt. Erfreulicherweise bleibt uns Florian Siems als Spieler erhalten. Ansonsten bleibt der Kader weitestgehend stabil: Mit Kolja Rademacher kommt ein Talent aus der eigenen Jugend dazu, und Clemens Kerckhoff ist auch neu dabei.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen – wie in den letzten Jahren auch – befreit aufspielen und die etablierten Teams der Liga ärgern. Und ganz wichtig: Wir hoffen diesmal auf eine deutlich konstantere Hinrunde.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

MuKu II ist für mich immer ein brandgefährlicher Gegner. Wenn sie mit dem richtigen Personal auflaufen, können sie ganz oben in der Tabelle mitmischen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Natürlich auf das Derby gegen MuKu II – das hat immer seinen ganz eigenen Reiz. Da ich zudem eine gemeinsame Vorgeschichte mit dieser Mannschaft habe, ist das Spiel für mich persönlich ein Highlight. Vielleicht schnürt Stefan Henn ja sogar noch einmal die Fußballschuhe für dieses Duell 😉