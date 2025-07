FuPa Sommercheck: FC Oste/Oldendorf III

Beinahe wäre dem FC Oste/Oldendorf III der Aufstieg in die 1. Kreisklasse gelungen, doch zum Saisonende gingen der Mannschaft von Spielertrainer Fabian Hesse ein wenig die Kräfte aus. Jetzt hat man ganz andere Ziele, da einige wichtige Akteure das Team verlassen haben. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Sommercheck.

Mit der letzten Saison sind wir sehr zufrieden. Wir haben lange oben mitgespielt, hatten viele spannende und erfolgreiche Spiele und hatten einfach einen super Zusammenhalt in der Mannschaft.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind sehr froh, dass wir mit Florian Siems einen ehemaligen Trainer als Co-Trainer zurückgewonnen haben, der das ganze Team unterstützen wird. Mit Nico Skirbst, Louis Heinsohn, Max Schlesselmann, Daniel Maltsev, Marvin Kollberg und Marcel Großer haben wir leider drei wichtige Abgänge zu verzeichnen, die uns letzte Saison sehr stark unterstützt haben. Auch möchte unser Dauerbrenner Erik Reichardt aufhören, aber vielleicht können wir den noch zu einer weiteren Saison überzeugen. Über unsere Neuzugänge in Form von Till Peters, Sören Wilkens, Maurice Dressel und Jannick Düe freuen wir uns sehr und wir werden sie sehr herzlich in unserer Mannschaft aufnehmen.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Ein ähnlicher Verlauf, wie die letzte Saison, wäre ziemlich gut. Relativ schnell Abstand von den Abstiegsplätzen gewinnen und oben Mannschaften ärgern. Ein konkretes Ziel, bis auf den Nichtabstieg und Spaß am Fußball haben, wir aktuell nicht.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Bei einer Mannschaft in der 2. Kreisklasse gibt es zum Glück noch Verbesserungspotential auf allen Positionen. Darüber müssen wir uns zum Glück keine Sorgen machen. Wie bei fast allen anderen Mannschaften, wollen wir an der Trainingsbeteiligung arbeiten. Nur so bekommen und halten wir die Spieler fit, damit wir auch genug gesundes Personal für die ganze Saison haben.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Natürlich freuen wir uns auf die Derbys gegen Himmelpforten und diese Saison wird es mindestens 4 davon geben.

