FuPa-Sommercheck: FC Oste/Oldendorf II (Frauen)

– Foto: Jens K.

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Mirijam Westphal von der Frauenmannschaft des FC Oste/Oldendorf II unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wie erwartet war es für uns eine schwere Saison, in der es leider nicht für den Klassenerhalt gereicht hat. Wir haben uns in einigen Spielen gut geschlagen, haben jedoch in vielen leider nicht konstant genug gespielt und Fehler zugelassen, die direkt eiskalt bestraft wurden.

Wir haben eine Spielerin in die erste Damen abgegeben, zwei Spielerinnen haben ihre Karriere beendet, und eine Spielerin hat sich schwer verletzt. Die Lücken werden unter anderem mit Spielerinnen aus den B-Juniorinnen, Spielerinnen aus der ersten und dritten Damen sowie einem externen Neuzugang aufgefüllt.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen auf jeden Fall wieder oben mitspielen, sowohl in der Liga als auch im Pokal. Wir nehmen die Erfahrungen aus der Bezirksliga positiv mit und wollen stark in die neue Liga einsteigen.

An was müsst ihr diese Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotenzial?

Wir müssen konsequenter in den Torabschlüssen werden, Fehler minimieren und unser Spielsystem über 90 Minuten halten.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns besonders auf das Samtgemeindederby gegen den MTV Himmelpforten!

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